«Бермудский треугольник» Москвы

Между Дели и Пекином следует выбрать БРИКС

Разрушение западноцентричного миропорядка, происходящее на наших глазах, теоретически создает ситуацию, когда новым центром мира может стать «треугольник Москва-Дели-Пекин».

Однако на данный момент эта конфигурация представляется совершенно иллюзорной.

«КРУПНЕЙШАЯ ДЕМОКРАТИЯ МИРА»

Индия носит неофициальное звание «крупнейшей демократии мира» (подразумевается численность ее населения). Причем это звание вполне обосновано.

На Западе происходит быстрое вырождение демократии в ее классической форме. В частности, многопартийность превратилась в формальность, поскольку единственно правильной на Западе теперь считается исключительно леволиберальная идеология – все партии, на что-то претендующие, обязаны придерживаться именно ее. В связи с этим еще большей формальностью стала свобода слова. Вместо нее практически все массмедиа Запада стали чисто пропагандистскими машинами.

В Индии же сохранились как реальная многопартийность, основанная на борьбе идеологий, так и свобода слова в ее изначальном понимании. Кроме того, Индия, которая до 1947 года была колонией, а затем доминионом Великобритании, до сих пор относится к англоязычному миру.

При этом формально главным потенциальным противником Индии с 1947 года является Пакистан. Фактически же таковым уже давно стал Китай. Это объясняется целым рядом причин.

Во-первых, именно Китай является важнейшим стратегическим союзником Пакистана, полностью поддерживающим его антииндийскую политику; без союза с Китаем Пакистан не мог бы противостоять Индии.

Во-вторых, между Индией и Китаем существуют серьезные территориальные споры на нескольких участках границы, что привело к достаточно масштабной войне 1962 года («Пекин переходит в наступление», «НВО», 16.11.18) и множеству более мелких столкновений, включая прошлогодние пограничные стычки.

В-третьих, Индия и Китай объективно являются экономическими и геополитическими конкурентами. Обе страны имеют огромное население и очень большую территорию, а также на глазах растущие геополитические амбиции. Кроме того, у них сходная структура экономик: обе страны относительно бедны сырьем и нуждаются в нем в очень больших количествах. При этом и Индия, и Китай ориентируются на массовое промышленное производство (как сложной продукции, так и дешевого ширпотреба). Что делает их конкурентами как в области импорта, так и в области экспорта – причем уже не в континентальном, а в глобальном масштабе.

ДЕТАЛИ ТРЕУГОЛЬНИКА

«Исправить» ситуацию индийско-китайского противостояния не представляется возможным, поскольку невозможно ни в каком обозримом будущем устранить ни одну из ее фундаментальных причин. Именно поэтому концепция «треугольника Москва-Дели-Пекин» принципиально нежизнеспособна.

Более того, Москва в этом треугольнике пытается претендовать на лидерство, хотя по всем показателям, кроме военного потенциала, гораздо слабее своих «партнеров». Которые при этом находятся в состоянии постоянного соперничества с балансированием на грани войны («Конфликт на крыше мира», «НВО», 26.06.20). Соответственно у Москвы нет никаких реальных рычагов для того, чтобы примирить Дели и Пекин.

Китай и Индия вообще слишком велики и амбициозны, чтобы рассматривать какую-либо страну (даже крупную и влиятельную) в качестве посредника. Причем китайско-индийские отношения в последние годы, несмотря на эпизодические попытки примирения, продолжают ухудшаться.

Попытка навязать Индии союз с Китаем является одной из грубейших ошибок российской дипломатии. Эта попытка дает прямо противоположный эффект: подталкивает Индию в сторону Соединенных Штатов, которым необходим мощный союзник для сдерживания Китая. В случае с Индией упомянутые выше моменты (звание «крупнейшей демократии мира» и владение большинства населения страны английским языком) в дополнение к необходимости иметь союзника против Китая позволяют Вашингтону создать в Индии чрезвычайно мощное проамериканское лобби, которое пытается доминировать в индийских СМИ (захват этой сферы в США отработан давно и хорошо).

В Вашингтоне прекрасно видят все указанные факторы и прекрасно ими пользуются. Можно даже сказать, что так и не пригнанные друг к другу детали «треугольника Москва-Дели-Пекин» являются фундаментом потенциального союза Вашингтона и Дели.

В настоящее время Россия весьма заинтересована в развитии экономических отношений с Индией и Китаем с целью смягчения последствий от западных санкций. Отчасти эта цель достигается, особенно в сфере поставок в обе эти страны российских энергоносителей – газа (только в Китай), угля и нефти. Однако нельзя не отметить, что Индия и Китай имеют от этих поставок существенную экономическую выгоду, поскольку покупают российские энергоносители по ценам более низким, чем в среднем на мировом рынке.

Кроме того, все это не имеет никакого отношения к «треугольнику». Совершенно очевидно, что речь идет об экономических отношениях России отдельно с Индией и отдельно с Китаем. На отношения между Индией и Китаем это никоим образом не влияет и никак не мешает их дальнейшему ухудшению.

Теоретически общий интерес для всех трех стран мог бы представлять отказ от доллара в торговле между собой. И либо создание для этого некой специальной валюты, либо переход на валюту одной из трех стран.

В наибольшей степени на роль «заменителя доллара», разумеется, подходит китайский юань. Но этот вариант практически наверняка вызовет отторжение у Индии, да и в России тоже будет воспринят весьма неоднозначно.

Создание же специальной «нейтральной» валюты вызовет слишком много проблем – как технического, так и политического характера. В итоге практически наверняка в каждой из трех пар стран «треугольника» вопрос ухода от доллара и перехода расчетов на национальные валюты будет решаться отдельно, а не коллективно всеми тремя странами.

И уж откровенно химерической является идея «совместной борьбы с терроризмом». Эта тема всt больше уходит в прошлое в связи с повсеместным разгромом основных террористических группировок – как международных, так и внутренних. Кроме того, каждая страна совершенно по-своему понимает, кто такие террористы и как с ними бороться. Даже на бутафорских совместных учениях все чаще разыгрываются сценарии классической, а не противопартизанской войны.

ШИРОКИЕ ФОРМАТЫ

В связи с очевидной недееспособностью «треугольника» представляют определенный интерес более широкие форматы с участием тех же стран. Однако и формат Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) жизнеспособным не кажется – особенно после того, как в него одновременно вступили «вечные враги» Индия и Пакистан.

Потенциалы стран, входящих в ШОС (например, Китая и Таджикистана), слишком различны, а их интересы слишком разнонаправлены, иногда – до прямого антагонизма. Крайне сложно выявить общие цели и задачи данной структуры. По сути, на данный момент ШОС является инструментом для максимального облегчения экономической, а затем и политической экспансии Китая в Центральную Азию («Пекин прибирает к рукам страны Центральной Азии», «НВО», 27.01.23). Что не только ни в малейшей степени ни улучшает отношений между Китаем и Индией, но и вносит определенные трения в отношения между Китаем и Россией.

Наиболее перспективным (точнее – единственным перспективным) на данный момент представляется формат БРИКС. Особенно если в него войдут новые страны (заявки на это уже подали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иран и Алжир; возможно, к ним присоединятся Аргентина, Тунис и Турция). После включения других стран с других континентов в этой организации уже никто не может претендовать на однозначное лидерство, а индийско-китайское противостояние окажется «размытым» на фоне разнообразных и многообразных глобальных проблем.

Можно напомнить, что изначально БРИК (тогда еще без «С», то есть без ЮАР) как чисто мысленная конструкция была представлена в аналитической записке банка Goldman Sachs еще в ноябре 2001 года. По мнению банкиров, суммарный ВВП этой четверки к 2050 году должен превысить суммарный ВВП «большой семерки». Естественно, никакого политического объединения Бразилии, России, Индии и Китая в записке не предполагалось.

Однако страны, входящие в эту умозрительную конструкцию, на самом деле создали данное объединение. Его практическое наполнение до сих пор не вполне ясно (по сути, единственным его реальным шагом стало создание Нового банка развития для финансирования неких совместных проектов). Однако постепенно именно это объединение начинает превращаться в некий глобальный антизападный блок.

По-видимому, именно через БРИКС, особенно в случае его расширения за счет ближневосточных стран, будет гораздо проще сформировать альтернативную долларовой валютную систему, выстроить новые энергетические проекты, а в перспективе, возможно, даже и некую общую систему безопасности (хотя крайне сложно представить превращение БРИКС или «БРИКС+» в реальный военный блок).

Причем в случае расширения БРИКС и усиления его антизападной направленности роль России в этом объединении может оказаться гораздо выше, чем в ШОС, не говоря уже о «треугольнике». Разумеется, если расширенный антизападный БРИКС на самом деле начнет превращаться в реальный геополитический субъект, США приложат максимальные усилия, чтобы подорвать его изнутри.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ДРУГ

Необходимо отметить, что по отношению к действиям России на Украине в нынешнем БРИКС наиболее негативную позицию занимает Китай.

Например, «новый старый» президент Бразилии Луис Игнасиу Лулу да Силва прямо предложил Киеву официально отказаться от Крыма. Руководство ЮАР заявило, что подтверждает приглашение Путина на саммит БРИКС в Дурбане летом нынешнего года, несмотря на «ордер на арест» от Международного уголовного суда. А Индия в достаточно резкой форме отвергает все претензии Запада по поводу развития своих отношений с Россией.

На этом фоне чрезвычайно показательным стало интервью посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна газете «Нью-Йорк Таймс». Посол прямо заявил, что все слова о «безграничной дружбе» между РФ и КНР являются не более чем риторикой: Пекин не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, не признает Крым российским, не признает легитимность референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года, а также не намерен оказывать Москве военную помощь. При этом «тот факт, что председатель Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе», – заявил китайский дипломат.

Позднее представители МИД КНР, по сути, лишь подтвердили слова посла, заявив, что не имеет смысла дискутировать о «безграничности дружбы». Конечно, «Нью-Йорк Таймс» не стала приводить слова Фу Цуна о том, что «НАТО несет свою долю ответственности за украинские события». Но на самом деле это лишь подчеркивает антироссийскую позицию Китая. Пекин признает долю ответственности НАТО, но тем не менее не поддерживает никакие действия Москвы.

На самом деле любой беспристрастный наблюдатель давно и хорошо понимал, что позиция Пекина именно такова. Но теперь ее впервые открыто обнародовал китайский представитель высокого уровня.

Все это подтверждает как факт отсутствия реальной поддержки России Китаем, так и очевидную бесперспективность «треугольника Москва-Дели-Пекин». Хотя бы теоретическую перспективу могут иметь лишь гораздо более широкие и сбалансированные международные форматы.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.