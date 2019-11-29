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Известия.ru

Крейсер "Маршал Устинов" вышел в Южную Атлантику для учений с ЮАР и КНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Кейптауна в Южную Атлантику для совместных учений с фрегатами ЮАР и КНР. Об этом в четверг, 28 ноября, рассказал официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"В четверг утром ракетный крейсер "Маршал Устинов" завершил визит в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики и вышел в море для проведения практической части совместного Российско-Китайско-Южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности", — цитирует его "Интерфакс".

Серга отметил, что маневры пройдут в районе мыса Доброй Надежды в южной части Атлантического океана. В учениях примут участие китайский фрегат "Вэйфан" и южноафриканский "Аматола", а также суда обеспечения ВМФ России и ВМС ЮАР.

Военные моряки отработают совместные действия по освобождению захваченного судна, по проведению досмотровых операций, а также оказанию помощи аварийному судну и спасению людей на море. По словам официального представителя Северного флота, учения продлятся два дня.

Ранее 24 ноября Серга рассказал, что "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун. Он также рассказал, что перед прибытием в порт крейсер выполнил салют наций из 21-го артиллерийского залпа.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.

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Страны
Китай
Россия
ЮАР
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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