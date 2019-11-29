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"Маршал Устинов" вышел в Южную Атлантику для совместных учений с кораблями ЮАР и КНР

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из Кейптауна на учения с фрегатами ЮАР и КНР в Южной Атлантике, сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"В четверг утром ракетный крейсер "Маршал Устинов" завершил визит в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики и вышел в море для проведения практической части совместного Российско-Китайско-Южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности", - цитирует Интерфакс-АВН представителя СФ.

Он сообщил, что маневры пройдут в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды с учаcтием боевых кораблей - китайского фрегата "Вэйфан" и южноафриканского "Аматола", а также судов обеспечения ВМФ России и ВМС ЮАР.

Учение продлится два дня, в ходе которых военные моряки отработают совместные действия по освобождению захваченного судна, по проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей на море.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с крейсером "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России "Океанский щит-2019".

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

С начала дальнего похода корабли и суда отряда прошли около 26 тыс. морских миль.

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Страны
Алжир
Гвинея
Греция
Египет
Кипр
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ЮАР
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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