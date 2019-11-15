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Интерфакс-АВН

Россия, Китай и ЮАР на военно-морских учениях отработают борьбу с пиратами

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Маршал Устинов
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в конце ноября прибудет к берегам ЮАР, где пройдут военно-морские учения, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В конце ноября "Маршал Устинов" планирует совершить деловой заход в порт Кейптаун... В конце месяца состоится военно-морское учение с военными моряками Китая и ЮАР, в ходе которого североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Атлантическом океане крейсер встретился с судами обеспечения Северного флота средним морским танкером "Вязьма" и спасательным буксиром "СБ-406", и приступил к учению по приёму и передаче жидких грузов во время якорной стоянки в открытом море. В настоящее время экипаж крейсера пополняет до установленных норм запасы пресной воды и топлива. После завершения пополнения запасов корабль возьмёт курс к южному побережью Африки, сообщили в пресс-службе

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Китай
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ЮАР
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СФ
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