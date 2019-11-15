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Деловая газета "Взгляд"

Анонсированы морские учения России, Китая и ЮАР

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: © AP Photo

Российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдут в конце ноября, в них примет участие российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", рассказали в пресс-службе Северного флота.

"В конце месяца состоится военно-морское учение с военными моряками Китая и ЮАР, в ходе которого североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", – передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы СФ.

Там добавили, что в преддверии учений "Маршал Устинов" встретился в Атлантическом океане со средним морским танкером "Вязьма" и спасательным буксиром "СБ-406", пополнил запасы пресной воды и топлива.

Напомним, в июне газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему главными кораблями ВМФ останутся советские "старики".



Дмитрий Зубарев

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ЮАР
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Военные учения
СФ
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