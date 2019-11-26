Россия, Китай и ЮАР начали учения на юге Африки

Первые в истории совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР начались на юге Африки. Их открыл совместный парад экипажей кораблей трех стран на центральной набережной Кейптауна.

Россия на учениях представлена в ракетным крейсером "Маршал Устинов", танкером "Вязьма" и спасательным буксиром СБ-406. В минувшее воскресенье они вошли под раскаты артиллерийского салюта в порт Кейптауна и пришвартовались в его центральной части.

От ЮАР в учениях задействованы фрегат "Аматола" и корабль поддержки "Дракенсберг", от ВМС Китая – фрегат проекта 054А "Вэйфан" с управляемым ракетным оружием.

Учения получили кодовое название "Мози", что на одном из государственных языков ЮАР – сесото – означает "дым".

"С началом учений штабы трех стран сразу же приступают к серьезной работе для уточнения стратегии и тактики совместных действий на море", – передает ТАСС слова официального представителя ВМС ЮАР капитана 3 ранга Глейлинга ван ден Берга. По его словам, также экипажи проведут на берегу занятия, которые включают физическую и строевую подготовку, а также рукопашный бой.

Напомним, 14 ноября в пресс-службе Северного флота заявили, что российско-китайско-южноафриканские морские учения по борьбе с пиратами и террористами пройдут в конце ноября, в них примет участие российский ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Дмитрий Зубарев