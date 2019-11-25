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Крейсер "Маршал Устинов" прибыл в ЮАР для учений

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в совместных военных учениях с моряками Китая и ЮАР, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу флота в воскресенье, 24 ноября.

"Ракетный крейсер "Маршал Устинов", возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, совершил заход в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики", — сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Он добавил, что перед прибытием в порт крейсер выполнил салют наций из 21-го артиллерийского залпа.

Серга также уточнил, что крейсер встречали военные моряки ЮАР, с которыми по завершении делового захода будут проведены совместные военные учения. Российские моряки пробудут в ЮАР несколько дней и пополнят запасы пресной воды и продовольствия.

По его словам, средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие крейсер "Маршал Устинов" в дальнем атлантическом походе, прибудут в Кейптаун в воскресенье вечером.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.

Накануне, 23 ноября, сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для испытания нового оружия.

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