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Известия.ru

СМИ узнали о реакции Макрона на призыв России не размещать ракеты в Европе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ding Ting/Xinhua

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщила 27 ноября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского лидера президенту РФ Владимиру Путину.

В сентябре странам Европы, Азии и международным организациям было направлено послание Путина с предложением отказаться от развертывания РСМД. Российский лидер отмечал, что это позволит снизить напряженность в мире, возникшую после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе этого года.

До сих пор не было известно ни об одном положительном отклике со стороны стран НАТО на это письмо.

Немецкое издание отмечает, что 23 октября Макрон направил в Москву письмо, в котором говорилось о том, что предложение России заслуживает тщательного рассмотрения и обсуждения как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Таким образом, Франция уже второй раз пошла против "общего течения" НАТО, заключает газета.

7 ноября Макрон в интервью журналу The Economist заявил о "смерти мозга" НАТО и призвал Европу самостоятельно заботиться о своей обороноспособности.

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Проекты
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