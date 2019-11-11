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Интерфакс-АВН

Помпео и министр обороны Германии выступили за укрепление сотрудничества в рамках НАТО - госдеп США

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе состоявшейся в Берлине встречи отметили важность укрепления сотрудничества двух стран в рамках НАТО, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь и министр обороны подчеркнули необходимость укрепления американо-германского сотрудничества, в том числе в рамках альянса НАТО, и согласились с тем, что разделение бремени (финансового на содержание альянса - ИФ) имеет большое значение для противодействия угрозам трансатлантической безопасности, а также глобальной безопасности", - говорится в распространенном сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся Сирии, Украины, Ирана, России и Китая, отметил госдеп, не приводя подробности.

Вопросы, относящиеся к НАТО, стали предметом обсуждений мировых политиков после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, который усомнился в жизнеспособности Североатлантического альянса.

Накануне он завил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегических решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

"То, что мы переживаем в настоящее время - это кома НАТО", - сказал Макрон британскому журналу The Economist.

С президентом Франции не согласился Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство. "Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", - сказал Столтенберг, комментируя слова Макрона.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - отметил генсек альянса.

В свою очередь Помпео заявил, что НАТО продолжает играть важнейшую стратегическую роль в обеспечении безопасности в мире. "Я думаю, что НАТО остается важным, возможно, одним из самых важных, стратегических партнёрств за всю историю", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам госсекретаря США, ввиду ключевой роли альянса необходимо, чтобы все страны-члены выполняли свои обязательства по расходам на оборону.

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