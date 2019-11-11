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ТАСС

В Минобороны заявили, что завод в Комсомольске-на-Амуре выполнил гособоронзаказ на Су-35С

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Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав
Первые истребители Су-35С, построенные Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. На переднем плане истребитель с бортовым номером "18 красный". 16.07.2019.
Источник изображения: NSK Spotter / vk.com

Партия из 10 таких машин досрочно передана Воздушно-космическим силам

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 8 ноября. / ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на 2019 год по истребителям поколения 4++ Су-35С, партия из 10 этих машин досрочно передана Воздушно-космическим силам РФ, сообщил журналистам в пятницу замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"КНААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году", - сказал он.

Замминистра отметил, что четыре из 10 отгруженных в этом году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские витязи".

Он добавил, что в перспективе Минобороны планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Криворучко также напомнил, что на мощностях КНААЗ сегодня строится первая серийная партия истребителей пятого поколения Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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