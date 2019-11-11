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Военное обозрение

В Минобороны рассказали о планах по поставкам истребителей Су-35С и Су-57

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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) полностью выполнил гособоронзаказ за этот год по поставке многоцелевых истребителей Су-35С, передав досрочно партию из 10 самолетов. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Источник изображения: topwar.ru

Замминистра обороны, посетивший авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, заявил, что предприятие досрочно поставило ВКС РФ партию из десяти многоцелевых истребителей Су-35С, тем самым полностью выполнив гособоронзаказ по данным самолетам за этот год. Оставшиеся по контракту 10 истребителей будут поставлены в следующем году. При этом Минобороны намерено заключить новый контракт на поставку Су-35С.

КНААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив 10 истребителей Су-35С. Последние 10 машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году

- заявил Криворучко.

Также замминистра прокомментировал планы по поставкам в ВКС истребителей пятого поколения Су-57, которые также собираются на мощностях КНААЗ. Он подтвердил, что первый серийный Су-57 поступит в ВКС РФ до конца этого года, а второй серийный самолет поступит в 2020 году. После чего авиазавод будет наращивать производство, чтобы поставить к 2028 году все 76 истребителей пятого поколения.

Первый серийный Су-57 практически готов и поступит в войска до конца года. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства

- сообщил Криворучко.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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