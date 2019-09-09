Минобороны показало видео применения "Кинжалов" на Камчатке

Минобороны России в пятницу, 6 сентября, опубликовало видео отражения воздушной атаки условного противника кораблями Тихоокеанского флота. Ролик доступен на YouTube-аккаунте военного ведомства.

Стрельбы проходили в Охотском море. Корабли ТОФ выполнили 20 ракетных пусков по ракетам-мишеням. В учениях также были задействованы истребители МиГ-31, которые отработали перехват ракет.

В составе тактической группы находились флагман флота крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", а также корвет "Совершенный".

Так, "Варяг" защищался при помощи корабельных ПВО "Оса" и С-300Ф "Форт", эсминец отбивался при помощи системы "Ураган", а БПК оборонялись зенитными ракетами комплексов "Кинжал".

Гиперзвуковой авиакомплекс "Кинжал" оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны.

Ранее в августе возможности "Кинжала" продемонстрировали на конкурсе "Авиадартс".