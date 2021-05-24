Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" по поводу отмечавшегося 21 мая 2021 года 290-летия основания Тихоокеанского флота опубликовала под заголовком "Флаг, гюйс и флаги расцвечивания - поднять!" небезынтересное интервью командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России адмирал Сергей Авакянц (с) "Красная Звезда"

21 мая в череде особых дней календаря на Тихоокеанском флоте - День его образования. Но, как и подобает морякам, в базе праздничную дату встретят не все. Тихоокеанцы и сегодня несут вахту по защите рубежей Азиатско-Тихоокеанского региона. О том, кто отмечает праздник, бороздя морские просторы под Андреевским флагом, какими успехами по праву гордятся тихоокеанцы, - в интервью командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

- Сергей Иосифович, сегодня Тихоокеанский флот отмечает не просто очередную годовщину со дня своего образования, а весьма солидную дату - своё 290-летие. Какие торжества запланированы по данному поводу?

- По ряду объективных причин основные мероприятия, посвящённые юбилею, мы проведём в последнее воскресенье июля в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке. Круглая дата найдёт своё отражение в программе парада и военно-спортивного праздника, в многочисленных выставках, культурно-просветительских мероприятиях. К тому времени будет издан и новый фотоальбом о Тихоокеанском флоте.

Сегодня же, 21 мая, День ТОФ мы отметим торжественным подъёмом Государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях, выступлением творческих коллективов.

Моряки Тихоокеанского флота, безусловно, к празднику готовились, но я не стал бы говорить, что к юбилею мы целенаправленно наращивали объёмы мероприятий боевой подготовки или же планировали какие-то сложные боевые упражнения. Это не так. И в юбилейный, и в любой другой год российский флот на Тихом океане решает свои задачи планово и на высоком уровне. Объём мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения выполнен на 100 процентов. За полгода подготовлено почти полтора десятка тактических групп, более 60 кораблей и катеров, свыше 20 экипажей подлодок, более 15 соединений береговых войск, частей обеспечения и МТО.

Даже в праздничный день задачи дальних походов в море решают 15 боевых кораблей и судов флота. В Азиатско-Тихоокеанском регионе действуют сразу три отряда кораблей, в которые входят крейсер, фрегат, большие противолодочные корабли, корветы, танкеры и буксиры.

- Какими результатами тихоокеанцы встречают юбилейную дату?

- Самое начало зимнего периода обучения, который стартовал в декабре 2020 года, отмечено для флота знаковым событием.

12 декабря атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" впервые выполнил залповую ракетную стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области. Естественно, что такое боевое упражнение стало для нас своеобразной планкой, высоту которой в реализации плана боевой подготовки мы не имеем права снижать. По результатам учебного полугодия подводники показали очень хорошие результаты как по качеству и количеству выполненных упражнений, так и по наплаванности субмарин.

Выросла интенсивность плавания кораблей и судов флота.

В завершённом учебном периоде она превысила три тысячи суток. А в ходе мероприятий боевой подготовки за шесть месяцев выполнено почти 1800 боевых упражнений, что также превышает прошлогодние показатели.

Не изменились и жёсткие требования к исполнению практических мероприятий. По-прежнему все боевые упражнения выполняются только по реальным целям. Командиры оповещаются лишь о виде стрельбы и о районе, в котором им предстоит действовать. Это принципиальный момент. Руководитель тактического учения вручает боевое распоряжение на выполнение упражнения непосредственно в районе. Как следствие - командиры действовали исходя из созданной обстановки, то есть в условиях, приближенных к боевым.

Значимое для флота событие - ввод в состав сил постоянной готовности после завершения программы государственных ходовых испытаний фрегата "Маршал Шапошников". Модернизированный корабль, прошедший ремонт с модернизацией, стал носителем комплексов ударного ракетного оружия "Калибр" и "Уран". Он также способен применять крылатые ракеты "Оникс". Фрегат получил новые артиллерийские установки и радиотехническое вооружение.

Выросла интенсивность плавания кораблей и судов флота. В завершённом учебном периоде она превысила три тысячи суток. А в ходе мероприятий боевой подготовки за шесть месяцев выполнено почти 1800 боевых упражнений, что также превышает прошлогодние показатели.

Мы серьёзно готовились к проведению первых пусков ракет "Калибр". Ещё в начале апреля успешно провели бросковые испытания комплекса. Для проверки исправности цепей стрельбы и готовности универсальной пусковой установки с фрегата выстреливался макет крылатой ракеты, который после отработки двигателя приводнялся недалеко от корабля. До этого подобные упражнения не выполнялись.

Практическая же стрельба, проведённая вначале по береговой, а затем и морской цели, подтвердила высокую надёжность и точность ракет. Для испытательного пуска крылатой ракеты по берегу были разработаны безопасные маршруты полёта протяжённостью более тысячи километров каждый. Охрану районов проведения боевых упражнений и телеметрию обеспечивали боевые корабли и суда, наши самолёты морской авиации взаимодействовали с лётчиками Северного флота.

Могу сказать, что фрегат полностью оправдал все ожидания и доказал, что большие противолодочные корабли проекта 1155, обладая значительным водоизмещением, являются удобной и надёжной платформой для размещения на них ударного ракетного оружия, в том числе перспективного, новых артиллерийских комплексов, современных радиотехнических и противолодочных средств. Уверен, что потенциал этих кораблей не исчерпан и при должном подходе они ещё послужат флоту. Особо ценно, что при выполнении работ на "Маршале Шапошникове" наши кораблестроители получили большой практический опыт, который и дальше будет использоваться в полной мере.

В соответствии с планом подготовки группировок флота проведено пять зачётных тактических учений с тактическими группами кораблей. На них выполнено более 30 совместных боевых упражнений.

В ходе таких учений тактическими группами проведены совместные зенитные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, кораблями в составе однородных тактических групп на практике применялось противолодочное и противоминное оружие.

Особенностями подготовки таких групп в зимнем периоде обучения можно считать впервые проведённое учение тактической группы кораблей с ударным ракетным оружием в составе крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников". В ходе учения фрегат после длительного перерыва успешно выполнил ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом "Кинжал" по воздушной цели.

Морские тральщики соединения охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России впервые отработали тактический приём передачи парного донно-сетевого трала на берег и во взаимодействии с инженерным подразделением ОКВС вытралили донную практическую мину с фарватера Авачинской губы на берег.

Все курсовые задачи, тактические учения и боевые упражнения оценены положительно. Высокие оценки по результатам деятельности получили и соответствующие штабы.

Хорошие результаты показала морская авиация флота. При подготовке экипажей делался упор на повышение уровня групповой слётанности в составе звеньев и эскадрилий.

Особое внимание уделялось подготовке молодых лётчиков. На их долю пришлось свыше 30 процентов от общего налёта авиации, а он за шесть месяцев превысил 3300 часов, что говорит о плановом и своевременном становлении молодых офицеров, их профессиональном росте.

В немалой степени этому способствовал тот факт, что в составе подразделений морской авиации сформирован штатный инструкторский состав, квалификация которого позволяет в полном объёме на практике обучать офицеров.

Вырос налёт лётчиков палубной авиации. Учебные полёты выполнялись днём и ночью, на стопе и на ходу, на всех кораблях и судах, где предусмотрено базирование вертолётов. Мы добились того, что каждый авианесущий корабль имеет штатный отработанный экипаж. Подготовке руководителей полётов палубной авиации были посвящены сборы, которые прошли на базе смешанного авиационного полка в Приморском крае.

Хочу отметить экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке и Чукотке. В последнее время отмечаем увеличение количества полётов иностранных самолётов в этих регионах, которые совершаются вблизи российских границ. Наши лётчики на высоком уровне осуществляют сопровождение таких целей над Тихим океаном, Беринговым или Чукотским морем и не допускают инцидентов, связанных с нарушением государственной границы и безопасности полётов.

Это же в равной степени относится к экипажам противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38, совершивших в учебном полугодии не один многочасовой полёт.

Стабильные результаты при выполнении возложенных на них задач демонстрируют береговые войска флота. В соответствии с планом подготовки ТОФ в соединениях морской пехоты и береговых ракетно-артиллерийских соединениях проведено почти 100 тактических и тактико-специальных учений, полсотни полевых выходов и лагерных сборов, почти три тысячи занятий по огневой подготовке, в том числе стрельб из стрелкового оружия и боевых машин. Отрабатывались действия подразделений морской пехоты при обороне побережья и наступлении с моря под руководством непосредственных командиров.

Большое внимание уделялось совершенствованию навыков личного состава по погрузке и выгрузке техники. Для подготовки экипажей боевых машин были задействованы макеты десантных кораблей на полигонах Горностай, Бамбурово и Радыгино. Далее погрузка и выгрузка проводились непосредственно на большие десантные корабли и десантные катера ТОФ. Всего было проведено почти 100 таких упражнений.

Считаю, что в зимнем периоде обучения Тихоокеанский флот показал хорошие результаты.

- Вы детально рассказали о том, как проявили себя вооружение и техника, в том числе модернизированные образцы. Ожидается ли дальнейшее усиление Тихоокеанского флота в части, касающейся его перевооружения?

- Вопрос модернизации кораблей ещё советской постройки я действительно затронул неспроста. Это пример того, как при разумном вложении сравнительно небольших средств можно достичь многократного роста боевой эффективности надводного корабля. Помимо модернизированного "Маршала Шапошникова", годом раньше новое оружие - 16 пусковых установок крылатых ракет "Уран" и современный артиллерийский комплекс получил малый ракетный корабль "Смерч", который несёт службу на Камчатке. Уверен, процесс такой модернизации будет продолжен, поскольку все показания к этому есть. Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 - большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов". В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне.

В целом каждый из модернизированных кораблей - и "Маршал Шапошников", и "Адмирал Виноградов" - будет по-своему уникален, поскольку корабельное оружие неуклонно развивается и совершенствуется.

Ведётся плановая модернизация и перевооружение одного из атомных ракетных крейсеров проекта 949А.

25 декабря прошлого года флот пополнился новым корветом проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Днём позже церемонию подъёма Андреевского флага провели на новейшем тральщике с корпусом из стеклопластика "Яков Баляев". В следующем году мы получим в состав флота и второй такой тральщик - "Анатолий Шлемов".

До конца года очередной новый корабль для флота сдадут корабелы Амурского судостроительного завода. Ещё один, уже четвёртый по счёту на ТОФ, корвет проекта 20380 "Резкий" построен на прославленном предприятии специально для Тихоокеанского флота и летом будет выведен из дока. По сложившейся традиции корабль переведут во Владивосток на сдаточную базу АСЗ, где пройдут заводские и государственные испытания, после чего в декабре мы будем готовы принять корвет в состав флота.

Значимое для ТОФ событие - ввод в состав сил постоянной готовности после завершения программы государственных ходовых испытаний фрегата "Маршал Шапошников".

Надеемся, что в самое ближайшее время командование флота получит приглашение от руководства АСЗ на закладку ещё двух новых кораблей. Торжественная церемония пройдёт в Комсомольске-на-Амуре и будет посвящена юбилею Тихоокеанского флота. На стапелях предприятия планируется заложить корвет проекта 20380 - "Грозный" и корвет проекта 20385 - "Буйный".

Эти корабли станут первыми боевыми единицами, которые предприятие начнёт строить в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 по контракту, заключённому между Министерством обороны Российской Федерации и ПАО "Амурский судостроительный завод".

В соответствии с документом с 2024 по 2028 год флот должен принять два корвета проекта 20380 и четыре корабля проекта 20385.

Первым же кораблём проекта 20385 на ТОФ станет корвет "Гремящий", его прибытие на Дальний Восток из Санкт-Петербурга запланировано через несколько месяцев.

На заводе в Комсомольске-на-Амуре в разной степени готовности находятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800 - носителя крылатых ракет "Калибр" - "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск". Они тоже предназначены для Тихоокеанского флота, и работы на этих заказах идут в строгом соответствии с графиком.

В состав Военно-Морского Флота уже приняты две дизельные подводные лодки проекта 636.3, построенные для Тихоокеанского флота на АО "Адмиралтейские верфи". Первая подводная лодка - "Петропавловск-Камчатский" - передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. В 2020 году флаг был поднят на втором корабле этой серии - "Волхов". Эти подлодки способны нести крылатые ракеты комплекса "Калибр", и они значительно усилят боевой потенциал флота. Обе лодки совершат межфлотский переход с Балтики на Дальний Восток уже летом. Вся необходимая инфраструктура для приёма в пункте базирования уже готова.

Недавно на воду спущена третья подводная лодка серии "Магадан". В высокой степени готовности и четвёртый строящийся корабль "Уфа". Ещё два будут заложены в текущем году.

С учётом темпов строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года.

Скоро флоту будет передан современный большой гидрографический катер проекта 19920 "Александр Анищенко", который построен на судостроительном заводе в Благовещенске. Недавно к месту постоянной дислокации из Владивостока прибыл очередной новый противодиверсионный катер типа "Грачонок". Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом ему присвоено наименование "Юнармеец Сахалина".

Успешно эксплуатируется морской буксир "Андрей Степанов", два современных рейдовых водолазных катера проекта 23040, четыре мощных самоходных плавучих крана проекта 02690.

Ожидаем окончания работ на первом из малых морских танкеров проекта 03182, которые строятся на "Восточной верфи" во Владивостоке.

Если учитывать новые и модернизированные корабли, суда, то за последние пять лет Тихоокеанский флот получил в своё распоряжение порядка 20 надводных кораблей и различных судов обеспечения.

В ближайшей перспективе в боевой состав Тихоокеанского флота войдут ещё 10 боевых единиц.

Продолжается обеспечение современной техникой соединений береговых войск флота. Мы закончили процесс перевооружения нашей морской пехоты на новые бронетранспортёры БТР-82А. Бригады морской пехоты в Приморье и на Камчатке усилены подразделениями танков Т-80БВ.

Чуть более месяца назад Приморское соединение морской пехоты получило партию из 40 новых боевых машин - БМП-3. Тихоокеанцы первыми в Военно-Морском Флоте имеют возможность испытать все преимущества этой техники. В летнем периоде обучения БМП-3 приступят к интенсивной боевой учёбе на полигонах, ну а пока они впервые были представлены на параде Победы во Владивостоке.

Мы планово укрепляем береговые ракетные объединения, обновляем военные автопарки других воинских частей.

Поддерживается высокая готовность к выполнению задач по предназначению частей морской авиации.

- А какие задачи предстоит решать тихоокеанцам в ближайшей перспективе?

- Основная задача - приём в состав флота новых боевых кораблей, обеспечение заводских ходовых и государственных испытаний. В ходе очередного этапа совместной подготовки штабов, сил группировок запланированы несколько учений на Приморском операционном направлении, и в том числе в дальней морской зоне.

Не станем отходить от уже сложившейся системы подготовки и проведём двустороннее бригадное тактическое учение. Ранее учения проходили на Камчатке и на Чукотке, в нынешнем году задачи морские пехотинцы отработают в другом регионе.

Отмечу, что все планируемые мероприятия обеспечат поддержание заданной боевой готовности сил Тихоокеанского флота.

- Совсем скоро нас ждут АрМИ и Международный военно-технический форум. Каково участие тихоокеанцев в этих двух ежегодных важных событиях в жизни Вооружённых Сил?

- Мы уже начали подготовку к участию в конкурсах Армейских международных игр, проведению в регионе Международного научно-технического форума "Армия-2021". В текущем году одним из основных направлений его работы станут технологии искусственного интеллекта. На Тихоокеанском флоте есть серьёзные наработки в этом направлении. Не случайно на нашей базе проводятся соревнования по морской робототехнике среди силовых структур. Уверен, нам есть, что показать зрителям и чем поделиться со специалистами.

К участию в мероприятиях форума планируется привлечь объединения, соединения и воинские части флота, представителей федеральных органов исполнительной власти, правительства Приморского, Камчатского краёв, Магаданской области, Чукотского автономного округа, администраций ряда городов, представителей предприятий ОПК, научно-исследовательских учреждений Дальневосточного отделения Российской академии наук, вузы, общественные ветеранские организации, организации военно-патриотического движения "Юнармия". Столь обширной географии у форума на Дальнем Востоке ещё не было. Сейчас рассматривается вопрос о проведении нашего раздела "Армии-2021" на 14 выставочных площадках в четырёх субъектах Российской Федерации. Это будет действительно важное событие, которое в полной мере отразит основные направления развития Вооружённых Сил в целом, и Военно-Морского Флота как их неотъемлемой составляющей.

- В завершение нашей беседы хотелось бы присоединиться к поступающим сегодня в адрес тихоокеанцев поздравлениям…

- Я тоже хочу от всей души поздравить моряков, гражданский персонал, ветеранов, их семьи с 290-й годовщиной со дня образования флота на Тихом океане. Желаю всем добра, счастья, семейного благополучия и семь футов под килем!

Юлия КОЗАК, "Красная звезда"