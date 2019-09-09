Войти
09.09.2019
Российская газета

Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео

391
0
0

Минобороны РФ опубликовало видео отражения воздушной атаки кораблями Тихоокеанского флота.

Учения прошли в Охотском море. Флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" получили задачу отразить массированную ракетную атаку - ее обеспечивали малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив", ракетный катер Р-79 и два малых противолодочных корабля, выпустившие с различных направлений крылатые ракеты-мишени.

"Варяг" отбивался при помощи корабельных систем ПВО С-300Ф "Форт" и "Оса", БПК открыли огонь из ракетных комплексов "Кинжал", а эсминец использовал систему "Ураган".

- По данным объективного контроля, все цели успешно поражены, - сообщили в Минобороны России.

Корабельный зенитный комплекс "Кинжал" предназначен как раз для отражения массированных воздушных налетов. Унифицированные с сухопутной системой "Бук-М1" ракеты размещены в пусковых модулях по восемь ячеек - на БПК таких модулей восемь. Наводит их на цели многоканальный антенный пост с фазированной антенной решеткой. "Кинжал" может обстреливать одноврменно четыре цели восемью ракетами.

Параллельно тренировались и летчики морской авиации ТОФ. Экипажам двух перехватчиков МиГ-31 необходимо было найти и уничтожить в небе скоростную ракету-мишень "Малахит". Они справились.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Бук-М1
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Р-79-300
С-300
С-300Ф
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
09.09.2019
Минобороны показало видео применения "Кинжалов" на Камчатке
05.09.2019
Россия применила "Кинжал" на Дальнем Востоке
04.09.2019
Появилось видео ракетных стрельб кораблей ТОФ в Охотском море
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.09 05:16
  • 2
"Угроза для Украины": разведка доложила о нападении России
  • 09.09 04:20
  • 1
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 09.09 02:26
  • 12
В России создан новый тип глушителя
  • 09.09 00:55
  • 1
Наращивают мощь: США послали ракету к Китаю
  • 08.09 23:38
  • 3
Нового "убийцу танков" на базе БМП-1 представили в Польше
  • 08.09 22:25
  • 16
Сердюков: авиастроение, вероятно, ждет масштабная реформа
  • 08.09 22:15
  • 30
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35
  • 08.09 21:19
  • 6
NGSW: 150 млн патронов калибра 6,8 мм
  • 08.09 20:56
  • 16
Крымский плацдарм: есть ли опасность ядерной атаки на Украину (Апостроф, Украина)
  • 08.09 18:53
  • 4
"Мы - морское государство": Украина придумала, где взять флот
  • 08.09 16:36
  • 127
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 08.09 15:04
  • 9
Источник: стройка второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика
  • 08.09 10:39
  • 40
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 08.09 07:55
  • 4
Путин: Россия заинтересована в работе с иностранными партнерами на космодроме Восточный
  • 08.09 03:25
  • 2
Премьер-министр Японии предложил президенту России заключить мирный договор