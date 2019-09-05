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05.09.2019
Lenta.ru

Россия применила "Кинжал" на Дальнем Востоке

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Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России на учениях по коллективной обороне отряда боевых кораблей при атаке средств воздушного нападения условного противника в Охотском море применил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Кинжал". Соответствующее видео публикует "Звезда".

При отражении атаки гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 "Атлант" задействовал комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300Ф "Форт" и ЗРК "Оса". Большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" проекта 1155 оборонялись ЗРК "Кинжал". Эскадренный миноносец "Быстрый" проекта 956 "Сарыч" использовал реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Имитировали массированную ракетную атаку условного противника, в частности, малые ракетные корабли (МРК) "Разлив" и "Мороз" проекта 1234 "Овод" и ракетный катер Р-79 проекта 1241, которые с различных направлений с короткими интервалами провели пуски различных ракет-мишеней, например, 9Ф841 "Саман".

Принимавшие участие в учениях два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31 обнаружили и уничтожили крылатую ракету П-120 "Малахит". Безопасность района мероприятий обеспечивали 10 кораблей, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

В августе МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М" Черноморского флота (ЧФ) ВМФ впервые провел пуск крылатой ракеты "Калибр" в Черном море.

В мае источники сообщали, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" будут наводиться при помощи данных, получаемых с МРК.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ил-38
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Р-79-300
С-300
С-300Ф
Ту-142
Циркон-С 3М22
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
1234 Овод
21631 Буян-М
956 Современный
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
ЧФ
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