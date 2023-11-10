Российский флот интенсифицировал боевую подготовку

Число и масштаб учений возросли в ответ на новые вызовы и угрозы

В конце октября – начале ноября пресс-служба министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовала ряд новостных заметок, содержание которых свидетельствует об увеличении интенсивности боевой подготовки отечественного Военно-морского флота (ВМФ). Поводом для раскрытия интересных цифр и фактов послужил День моряка-надводника, отмечаемый ежегодно 30 октября.

Поздравляя подчиненных с профессиональным праздником, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сказал: «Возникающие на море новые вызовы и угрозы убедительно подтверждают, что наличие сильного Военно-морского флота обеспечит нашей стране прочные позиции в многополярном мире, позволит ей эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».

Напомним, что в сентябре под командованием Евменова прошли масштабные тактические учения «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути.

Привлеченные силы и средства действовали на Чукотском полуострове, акваториях Чукотского и Берингова морей. Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырёх средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха.

В своем обращении к морякам-надводникам, Евменов пообещал, что «современный ВМФ России и далее продолжит пополняться новейшими боевыми кораблями океанской и морской зоны, оснащенными высокоточным оружием и обладающими эффективными маневренными и скоростными характеристиками».

Речь прежде всего идет о новейших фрегатов управляемого ракетного оружия (ФР УРО) проекта 22350. К настоящему времени моряки приняли от промышленности головной корпус «Адмирал Горшков» и первый серийный «Адмирал Касатонов».

В первый день заключительного осеннего месяца «Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск, где размещается пункт постоянного базирования крупных надводных кораблей Северного флота (СФ). Ранее он заходил в Северодвинск, где сотрудники местных судостроительных предприятий провели плановое обслуживание систем и механизмов фрегата. На завершающем этапе перехода экипаж «Касатонова» отработал взаимодействие с летчиками палубных вертолетов семейства Ка-27, а также личным составом авиационных, зенитно-ракетных и радиолокационных частей с целью проверки правильности функционирования радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Распространяя подобную информацию, пресс-служба МО РФ напомнила, что «Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Его корпус заложили в 2010-м и спустили на воду в 2014 году. Весной нынешнего года фрегат вернулся из дальнего похода продолжительностью более 420 суток. Следуя указаниям командования, моряки-североморцы обеспечивали присутствие ВМФ России в назначенных районах Мирового океана, выполняли задачи в Средиземноморье, а также по линии стратегического сдерживания потенциального противника. Выполнять решение подобных задач фрегаты проекта 22350 способны благодаря мощной системе оружия, в состав которой недавно дополнительно введены гиперзвуковые ударные ракеты «Циркон». В настоящее время только отечественный ВМФ имеет на вооружении надводные корабли – носители гиперзвукового ракетного оружия.

В октябре «Адмирал Горшков» «отработал применение высокоточного оружия методом электронных пусков», причем это стало первым учебным мероприятием для экипажа фрегата после возвращения в Североморск из дальнего похода протяженностью 50 тыс. миль.

В собственном обращении по случаю Дня моряка-надводника, командующий СФ адмирал Александр Моисеев отметил, что подчиненные ему надводные силы «успешно выполняют поставленные задачи в условиях любой сложности» от Арктики до южных морей. «Корабли СФ решают задачи по стратегическому сдерживанию, по защите национальных интересов РФ в Мировом океане, по обеспечению безопасности страны с океанских и морских направлений, – подчеркнул Моисеев. – В составе надводных сил флота присутствуют корабли дальней океанской зоны, новейшие фрегаты, на вооружении которых высокоточное ракетное оружие, ракетные крейсеры, большие и малые противолодочные корабли».

Наряду с экипажами боевых кораблей важные задачи выполняют и моряки судов вспомогательного флота, аварийно-спасательных отрядов и гидрографии, а также торпедоловов, катеров объединений и соединений, обеспечивающих боеготовность СФ. «Важной оценкой заслуг моряков-североморцев стало награждение соединения ракетных кораблей СФ орденом Ушакова, которое состоялось в феврале нынешнего года, – продолжал Моисеев. – Это высочайшая оценка государством деятельности, заслуг многотысячного коллектива моряков в укреплении обороноспособности страны, мужества и самоотверженности, проявленных личным составом при выполнении учебно-боевых и специальных задач».

Поощрений командования удостоились и экипажи Кольской флотилии разнородных сил, которые недавно завершили выполнение задач 12 арктического похода.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Фото Владимира Карнозова

По опыту специальной военной операции (СВО) на Украине, больше внимания на флоте стало уделяться отработке взаимодействия с экипажами винтокрылой техники (см. «Черное море просит вертолеты», «НВО» от 07.09.23). Так, в конце октября – начале ноября в Баренцевом море прошли тренировки сразу пяти экипажей палубных винтокрылов Ка-27. Один за другим они выполняли посадки на кормовую площадку большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков». Только за одну летную смену было произведено более десятка посадок на палубу корабля. В ходе последующей отработки взлетных операций, от летчиков требовалось, наряду с демонстрацией высокого профессионального мастерства, еще и способность грамотно анализировать весь поток информации с корабля-носителя, поступающую посредством цифровых и аналоговых каналов связи. Завершив взаимодействие с авиаторами, БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил электронные пуски ракет.

Тренировки с участием военных моряков и авиаторов также прошли на Балтике, куда недавно из Средиземного моря пришел «Адмирал Григорович». Он входит в тройку новейших фрегатов проекта 11356Р, построенных на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в рамках программы обновления Черноморского флота (ЧФ). В ходе СВО, однотипные «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» неоднократно выполняли пуски дальнобойных крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению пресс-службы МО РФ от 31 октября, «Адмирал Григорович» взаимодействовал с вертолетами Ка-27 Балтийского флота (БФ), которые отрабатывали задачи по посадке на палубу авианосного корабля. В ходе мероприятия боевой подготовки летчики БФ совершили более 30 посадок на палубу «Григоровича» когда фрегат был в дрейфе и на ходу. Особое место уделялось ночным полетам. Как утверждается в соответствующем сообщении МО РФ, все члены экипажа воздушного судна должны обладать «навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам». Следующий пункт учений – практическое использование вертолетчиками тактических приемов поиска и слежения за субмаринами условного противника в дневное и ночное время, а также ведения взаимодействия с надводными кораблями при выполнении противолодочных задач.

Согласно подсчетам МО РФ, в этом году моряки-балтийцы выполнили в общей сложности свыше 420 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. Экипажами кораблей БФ сдано около 120 курсовых задач, а корабельными соединениями и тактическими группами проведено более 30 тактических учений разного уровня. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. Наплаванность надводных сил на Балтике с января по октябрь сего года включительно составила около 3 тыс. суток. В общей сложности надводные корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тыс. морских миль. В текущем году за успешное решение задач дальних походов, заслуги в укреплении обороноспособности страны, морскую выучку, поддержание высокой боевой готовности и отвагу более ста моряков-балтийцев награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Корабли БФ привлекаются к выполнению задач вдалеке от родных берегов. Так, в мае из дальнего похода вернулся отряд БФ в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный». За семь месяцев плавания отряд побывал в Атлантическом океане, Балтийском, Северном, Средиземном, Адриатическом, Эгейском и Ионическом морях. По единому замыслу были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в ходе которых моряки-надводники отработали совместные задачи на межфлотском уровне. За время похода, экипажи «Стойкого» и «Сообразительного» отработали несколько десятков учений различной направленности. Побывали с деловыми заходами в портах Египта, Алжира и Сирии. В общей сложности, балтийскими корветами за время похода пройдено свыше 38 тыс. морских миль.

Малый ракетный корабль (МРК) «Серпухов», совершив межфлотский переход по внутренним водным коммуникациям с Балтики в акваторию Белого моря и обратно, покрыв расстояние порядка 3,3 тыс. морских миль. Достигнув заданной точки на полигоне Северного Флота, «Серпухов» выполнил пуск дальнобойной крылатой ракеты комплекса «Калибр-НК». В результате была поражена назначенная руководителем учений береговая цель на удалении более 1 тыс. км. Средства объективного контроля подтвердили попадание ракеты в назначенный объект на полигоне Чижа.

На тихоокеанском побережье День моряка-надводника отметили торжественным построением личного состава и подъёмом над кораблями флагов расцвечивания. Мероприятия проходили во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Они включали награждение отличившихся в ходе занятий по боевой подготовке. Далее в сообщении пресс-службы МО РФ говорится следующее. «Итоги уходящего учебного года будут подведены позднее, но уже сейчас можно сказать, что наплаванность кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) значительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом из-за интенсивности боевой подготовки и в ходе выполнения моряками-надводниками внезапно возникающих задач».

Флагман ТОФ крейсер «Варяг» действует в Японском море, куда вышел через пролив Лаперуза. На переходе с Камчатки экипаж провел тренировки с отработкой учебно-боевых упражнений, совершенствовал навыки в противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля, решении противодиверсионных задач. А в Охотском море флагманский крейсер выполнил учение по поиску судов-нарушителей госграницы с последующим их уничтожением артиллерийским огнем.

Ноябрь застал БПК «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» в Юго-Восточной Азии. Накануне в акватории Яванского моря моряки-тихоокеанцы провели совместное учение с Военно-морскими силами Индонезии. Совершив переход через Малаккский пролив в акваторию Андаманского моря, отряд ТОФ продолжает свой дальний поход.

В начале ноября находился в море и корвет «Резкий». Личный состав выполнил мероприятия по экстренному приготовлению к бою. По выходу из пункта постоянного базирования, корабль взял курс на морской полигон. Он зашел в залив Петра Великого на несколько дней для проведения необходимой подготовки к сдаче элементов второй курсовой задачи, с выполнением артиллерийских стрельб. Экипаж выполнил стрельбу из 100-мм артиллерийской установки АУ А-190 и 30-мм зенитных артиллерийских установок АУ АК-630М по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Имитацию действий вражеской авиации вели самолёты и вертолёты ТОФ. Следующие задачи: отработка элементов морского боя по отражению атаки «вражеского» корабля и уничтожению его артиллерийским огнём, борьба за живучесть собственного корабля.

К началу ноября вернулся в пункт постоянной дислокации корабль управления «Маршал Крылов». Участвуя в маневрах разнородных сил флота у берегов Камчатки, «Крылов» обеспечивал бесперебойную связь в ходе учений, осуществлял мониторинг надводной и воздушной обстановки. Затем экипаж корабля проводил различные тренировки, в том числе с атомными подводными лодками и тральными силами.

Морские тральщики (МТЩ) «Анатолий Шлемов» и «Пётр Ильичёв» провели противоминное учение в Авачинском заливе, проделали проход через условное минное поле поставленное «противником». Для поиска и обезвреживания опасных предметов использовался самоходный подводный аппарат (СПА), при помощи которого моряки отработали дистанционный поиск макетов мин с их последующим подрывом. Затем экипажи тральщиков выполнили постановку контактных и неконтактных тралов и обеспечили условную проводку боевых кораблей по безопасному проходу. Условно обнаруженные мины уничтожены артиллерийским огнем.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк. Владимир Александрович Карнозов – ответственный редактор «НВО».