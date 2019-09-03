На Западе отметили, что Иран становится мощным конкурентом Израиля в сфере вооружений

Информационное агентство France-Presse публикует материал, в котором говорится об озабоченности Израиля растущей военной мощью Ирана. В частности, отмечается, что Иран становится мощным конкурентом Израиля в области создания вооружений: у Ирана появляются современные беспилотники, Тегеран развивает ракетные технологии.

Источник изображения: topwar.ru

Речь заходит и о презентованном в Иране новом беспилотном летательном аппарате, который назван разведывательно-ударным. Особенность этого БПЛА состоит в том, что он имеет дальность применения более 1 тысячи км.

AFP:

Ситуация на границе Израиля и Ливана демонстрирует сложную динамику в регионе. Израиль пытался применить беспилотники для нанесения удара по "Хизбалле", два беспилотника, которые, по словам ливанских источников, были израильскими, потерпели крушение в южных пригородах ливанской столицы Бейрута.

Добавлено, что Израиль применил свою авиацию, включая беспилотную, против проиранских сил в Ираке, что в Багдаде расценили как действия, способные негативно повлиять на процесс урегулирования.

Теперь, как пишет AFP, у Ирана есть свои беспилотники средней дальности, фактически давая понять, что Иран тоже может дать ответ, если не будет предпринято реальных попыток уйти от конфронтации.

На этом фоне стало известно о том, что генеральный секретарь ООН призвал Израиль и Ливан, на границе которых разгорелся вооружённый конфликт, к сдержанности.

Антониу Гуттериш:

Ливану и Израилю нужно соблюдать соглашения от 2006 года, резолюцию 1701 – прежде всего, в плане прекращения огня.