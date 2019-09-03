Войти
03.09.2019
Военное обозрение

На Западе отметили, что Иран становится мощным конкурентом Израиля в сфере вооружений

897
0
0

Информационное агентство France-Presse публикует материал, в котором говорится об озабоченности Израиля растущей военной мощью Ирана. В частности, отмечается, что Иран становится мощным конкурентом Израиля в области создания вооружений: у Ирана появляются современные беспилотники, Тегеран развивает ракетные технологии.

Источник изображения: topwar.ru

Речь заходит и о презентованном в Иране новом беспилотном летательном аппарате, который назван разведывательно-ударным. Особенность этого БПЛА состоит в том, что он имеет дальность применения более 1 тысячи км.

AFP:

Ситуация на границе Израиля и Ливана демонстрирует сложную динамику в регионе. Израиль пытался применить беспилотники для нанесения удара по "Хизбалле", два беспилотника, которые, по словам ливанских источников, были израильскими, потерпели крушение в южных пригородах ливанской столицы Бейрута.

Добавлено, что Израиль применил свою авиацию, включая беспилотную, против проиранских сил в Ираке, что в Багдаде расценили как действия, способные негативно повлиять на процесс урегулирования.

Теперь, как пишет AFP, у Ирана есть свои беспилотники средней дальности, фактически давая понять, что Иран тоже может дать ответ, если не будет предпринято реальных попыток уйти от конфронтации.

На этом фоне стало известно о том, что генеральный секретарь ООН призвал Израиль и Ливан, на границе которых разгорелся вооружённый конфликт, к сдержанности.

Антониу Гуттериш:

Ливану и Израилю нужно соблюдать соглашения от 2006 года, резолюцию 1701 – прежде всего, в плане прекращения огня.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2019
"Явное нападение": как Израиль атакует союзников Ирана
26.09.2018
Африканский экспресс
18.04.2017
Заложники международного права
14.05.2014
Новый старый мир
04.12.2013
Иллюзия победы
28.03.2011
Танк преткновения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.09 17:47
  • 1
Вице-премьер подверг критике работу Роскосмоса
  • 03.09 17:35
  • 14
Российский сверхтяжелый "Енисей" подорожал в два раза
  • 03.09 17:18
  • 24
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 03.09 16:51
  • 3
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 03.09 16:35
  • 1929
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.09 16:29
  • 3
Метр железобетона не проблема для ракет Новосибирского завода
  • 03.09 15:49
  • 1
Самые массовые боевые самолёты на боевой службе
  • 03.09 15:10
  • 6
Страна (Украина): пять лет Иловайску. Кто завел войска в котел и почему они не вернулись
  • 03.09 15:09
  • 7
Россия заменит "кукурузники"
  • 03.09 14:25
  • 14
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 03.09 13:49
  • 10
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 03.09 13:16
  • 16
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
  • 03.09 11:28
  • 16
Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
  • 03.09 10:57
  • 3
Инцидент со сломанным детьми ударным БПЛА Wing Long II на МАКС-2019 прокомментировали в Китае
  • 03.09 10:30
  • 3
Взгляд из Китая: МиГ-35 придется побороться за иранский рынок с КНР