Робот FEDOR - попутная нагрузка, главной целью было испытать комбинацию "Союза" с ракетой - Крикалев

Казань. 24 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Робот FEDOR является попутной нагрузкой на борту транспортного корабля "Союз МС-14", который не удалось пристыковать к МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на лекции в Казани в субботу.

"Робот - это попутный груз. Потому что идеей беспилотного запуска было испытание комбинации корабля с ракетой - это первый раз летела вот эта комбинация, для того чтобы пустить людей, было принято решение провести сначала беспилотный пуск", - сказал Крикалев.

По его словам, робот FEDOR создавался для отработки робототехнических технологий, которые испытывались на Земле.