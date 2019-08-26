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26.08.2019
Интерфакс-АВН

Робот FEDOR - попутная нагрузка, главной целью было испытать комбинацию "Союза" с ракетой - Крикалев

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Николай Галкин/ТАСС

Казань. 24 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Робот FEDOR является попутной нагрузкой на борту транспортного корабля "Союз МС-14", который не удалось пристыковать к МКС, сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на лекции в Казани в субботу.

"Робот - это попутный груз. Потому что идеей беспилотного запуска было испытание комбинации корабля с ракетой - это первый раз летела вот эта комбинация, для того чтобы пустить людей, было принято решение провести сначала беспилотный пуск", - сказал Крикалев.

По его словам, робот FEDOR создавался для отработки робототехнических технологий, которые испытывались на Земле.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Фёдор
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Робот
Союз ПКК
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