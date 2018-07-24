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24.07.2018
Lenta.ru

Россия направит на МКС киберэкипаж из двух Федоров

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник: Александр Овчаров / РИА Новости

Команду из двух роботов "Федор" предлагается отправить на МКС в августе 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Рассматривается идея использовать запуск беспилотного корабля "Союз" для тестового полета робота "Федора" в космос. Причем, предлагается как полет одного, так и двух роботов сразу", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что андроиды не будут принимать участие в управлении кораблем, а станут пассажирами, комментирующими происходящее в полете.

По утверждению источника, идея нашла предварительное одобрение в руководстве Роскосмоса и получила неофициальное название "киберэкипаж". Так его назвали, поскольку роботы впервые полетят к МКС как члены экипажа, а не в качестве груза.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — робот, который должен стать первым пилотом нового российского космического корабля "Федерация". Из последних достижений можно выделить то, что андроид научился садиться на шпагат, а также освоил точные движения, благодаря которым он может работать на складе. Изначально он разрабатывался по заказу МЧС как робот-спасатель, но впоследствии им заинтересовался Роскосмос.

20.07.2018
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