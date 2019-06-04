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04.06.2019
Военно-промышленный курьер

"ФЕДОР" может отправиться в космос уже в августе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Андроидный робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) полетит в августе на пилотируемом корабле "Союз" на Международную космическую станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля "Федерация", однако недавно в СМИ появилась информация о том, что он может быть запущен уже в этом году.

В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота. "Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Фёдор
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Робот
Союз ПКК
Федерация КК
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