"ФЕДОР" может отправиться в космос уже в августе

Андроидный робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) полетит в августе на пилотируемом корабле "Союз" на Международную космическую станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

Ранее сообщалось, что FEDOR планируется использовать при полетах корабля "Федерация", однако недавно в СМИ появилась информация о том, что он может быть запущен уже в этом году.

В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота. "Это очень интересное направление техники, которое позволяет расширить возможности человека, но в данном случае это будет чисто как эксперимент", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".