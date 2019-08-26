Sohu (Китай): захват космоса! Япония планирует запустить противокосмические спутники, их главной целью станут спутниковые системы России и Китая

Япония сообщила, что планирует запустить спутники военного назначения, которые смогут уничтожать спутники других государств, пишет "Соху". Ее главная цель — спутниковые системы России и Китая, с которыми Япония имеет серьезные разногласия. Подобное заявление является серьезной угрозой: без навигационных систем, в которые входят спутники, невозможно представить себе современную войну.

Источники информации в японском правительстве, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что страна планирует запустить спутники военного предназначения. В отличие от запускаемых до этого японских спутников, они смогут атаковать и уничтожать спутники других стран в космосе. Как рассказал источник, запуск военных спутников, абсолютно точно относящихся к наступательному вооружению, состоится не позднее 2020 года. Это означает, что Япония добилась некоторых успехов в области противоспутникового или даже космического вооружения.

Россию и Китай эта новость, конечно, не обрадовала, так как у этих стран существуют достаточно серьезные разногласия с Японией, которые разрешить будет непросто. Китай и Япония не желают идти на уступки в рамках споров относительно архипелага Дяоюйдао. Китай становится сильнее и не сможет понести национальный позор и полностью утратить суверенные права. Япония, в свою очередь, заручилась поддержкой США и не боится Китая. У России с Японией остается спор вокруг четырех островов - "северных территорий". Недавно Россия заявила о готовности уступить два острова, но Япония вряд ли на это согласится.

Какую угрозу для российской и китайской системы спутниковой навигации и других спутников военного и гражданского назначения будет нести успешный запуск японского оружия, способного атаковать спутники? Как известно, в состав китайской навигационной системы "Бэйдоу" входит 40 с лишним спутников, а в российскую систему ГЛОНАСС - около 20. Без навигационных систем невозможно представить себе современную войну: без них ракеты утратят свою меткость, а военные корабли не смогут следовать курсу. Несмотря на то, что орбиты спутниковых систем расположены в 20-30 тысячах километров над землей, их сложно защитить от уничтожения, так как противоспутниковое оружие развивается стремительными темпами и может угрожать практически всем имеющимся космическим аппаратам.

Помимо ракет, запускаемых с земли, на спутники можно воздействовать при помощи лазера. Если установить лазерное оружие, работающее от изотопных батарей, на военный спутник, то его луч будет перемещаться в пространстве со скоростью 300 тысяч километров в секунду и с легкостью справится со спутником, находящимся на расстоянии 20-30 тысяч километров от земли. У кого-то может возникнуть вопрос: хватит ли мощности лазеру, установленному на спутнике? Да, так как для того, чтобы направить лазерный луч в космическом вакууме, не потребуется так много энергии, а спутник представляет из себя точный измерительный инструмент, который может перестать функционировать при малейшем повреждении.

В настоящее время никто не знает, будет ли японский противокосмический спутник оснащен лазерной установкой, однако такое решение видится наиболее вероятным, так как спутник не может быть слишком большим, а установленное на него кинетическое вооружение занимает много места, с ним можно будет отправить определенное количество боеприпасов, которые рано или поздно закончатся. У лазера нет подобных ограничений, для него главное - это наличие источника энергии. США еще никак не отреагировали на планы Японии запустить это смертельное оружие. По словам источников в японском правительстве, необходимо дождаться реакции Соединенных Штатов.

Если они никак не отреагируют на эту новость, Япония обязательно запустит свои спутники, но, если США окажутся против или же выскажут обеспокоенность, Япония объявит, что это были лишь слухи и ничего конкретного не планировалось. Это также подтверждает, что Япония подготовилась к любому развитию событий и обладает всеми необходимыми технологиями, поэтому России и Китаю следует быть более бдительными в отношении данной страны.