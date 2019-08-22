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22.08.2019
Военное обозрение

Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю

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Тихоокеанское командование США решило "помочь" Монголии в организации работы по предотвращению последствий стихийных бедствий. Сообщается, что представители американского командования договорились о проведении в Монголии соответствующих учений на период с 9 по 21 сентября.

Источник изображения: http://asiarussia.ru, https://www.facebook.com/chinbok94113321

Учения будут носить название "Гобийский волк-2019". Договорённости об их проведении достигнуты американскими военными и представителями Главного управления по ЧС Монголии.

Учения будут проходить в монгольском аймаке (провинция) Дорноговь, неподалёку от города Сайншанд (Сайншад). Это примерно в 140 км от китайской границы (около 200 км, если по автодороге). При этом на американо-монгольские учения приглашены сотни представителей самых разных стран, но не приглашены представители КНР (и России, которая, как и КНР, сосед Монголии).

В составе участников – военнослужащие и представители служб ГО и ЧС Лаоса, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Бангладеш, Индонезии, Шри-Ланки, Турции, Вьетнама, Японии, а также Израиля, Венгрии, Франции и даже Австралии и Новой Зеландии.

Источник изображения: http://asiarussia.ru, https://www.facebook.com/chinbok94113321

Представитель монгольских силовых структур

Это не первые учения в Монголии подобного рода. Первоначально учения "Гобийский волк" позиционировали как совместные маневры по отработке готовности к землетрясениям, авариям на горнорудных объектах, железных дорогах. Теперь в учениях планируется задействовать и американских морпехов – это при учёте того, что у Монголии нет выхода к морю.

Из этого можно сделать вывод, что американские военные "присматриваются" к монгольской инфраструктуре, в том числе транспортной. А транспортная инфраструктура Монголии соединена с транспортными сетями России и Китая – в силу географического положения страны.

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1 комментарий
№1
22.08.2019 08:39
Нашли значит какие-то полезные ископаемые серьезные, раз полезли. Ждите базу через пару лет))
0
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