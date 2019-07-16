Заключен контракт на реконструкцию сухих доков на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой и Германа Костринского "Под "Адмирала Кузнецова" сломают стенку. Сухой док для крейсера обойдется в 20 миллиардов рублей", петербургская компания И.И.С. по контракту с центром судоремонта "Звездочка" на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Док нужен для ремонта единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Планируется объединить два существующих дока в один большой. Работы планируется завершить в течение 2020 года, а уже в 2021 году сдать крейсер флоту, но эксперты сомневаются в реалистичности этих сроков.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, 12.04.2019 (с) Павел Львов

Центр судоремонта "Звездочка", входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), заключил контракт с петербургской "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске, рассказали источники "Ъ". Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", стоимость контракта - около 20 млрд руб.

На "Звездочке" "Ъ" сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения - стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, заключили на предприятии. Сроки и стоимость контракта там не комментируют.

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил "Ъ", что компания подписала со "Звездочкой" контракт на реконструкцию 35-го СРЗ, где по итогам модернизации будет создан самый большой в России док для приема крупных судов и кораблей. Детали контракта и стоимость господин Мушкарев отказался комментировать, добавив, что компания победила в закрытом конкурсе. Он отметил, что гидротехнические работы по контракту нацелены на скорейшее введение дока в эксплуатацию, чтобы были соблюдены все сроки, в том числе по ремонту и сдаче "Адмирала Кузнецова".

По "СПАРК-Интерфаксу", 60% АО И.И.С. принадлежит кипрской Voje Investments Limited, 40% у одноименного ООО, бенефициар которого Глеб Евтушенко. Последнее время компания упоминалась в контексте создания национальной морской дноуглубительной компании (см. "Ъ" от 15 мая и 4 июня). Среди проектов на сайте И.И.С. указаны создание искусственного земельного участка в районе Крестовского острова, строительство причальных стенок в Зеленоградске Калининградской области, ремонтные дноуглубительные работы в Барочном бассейне, строительство морского терминала в порту Усть-Луга в рамках первой очереди и т. д.

Модернизация 35-го СРЗ в Мурманске обсуждалась последние три года, работы должны были стартовать в 2021 году, но из-за необходимости срочно найти место под ремонт "Адмирала Кузнецова" проект ускорился (см. "Ъ" от 20 марта). В конце 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50 - единственный в стране, способный принимать крупные корабли ВМФ РФ, в нем также планировалось первое время доковать атомные ледоколы ЛК-60.

В конце июня глава ОСК Алексей Рахманов говорил "РИА Новости", что модернизация верфей 35-го СРЗ продлится год, причем докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. Господин Рахманов подчеркивал, что "Адмирал Кузнецов" будет сдан флоту в 2021 году, как и планировалось.

Но источники "Ъ" в отрасли и эксперты не считают сроки реалистичными. "Чтобы уложиться в сроки, подрядчик, вероятно, ограничится созданием временного варианта сухого дока: будет снесена продольная стенка сооружения и создана временная дамба. Это позволит в кратчайшие сроки загнать корабль в сухой док и приступить к работам. По завершении ремонта крейсера модернизация дока продолжится, она может занять около трех лет",- говорит собеседник "Ъ". В Минобороны "Ъ" не предоставили комментарий. Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов также считает нереальными как срок перестройки доков 35-го СРЗ за один год, так и докование там "Адмирала Кузнецова" за такой же срок. По его мнению, модернизация доков растянется еще на два-три года, то есть окончание ремонта "Адмирала Кузнецова" возможно не ранее 2023 года.

Комментарий bmpd. Длительно обсуждаемый в судостроительных кругах и наконецдошедший до начала реализации проект перестройки сухих доков 35-го СРЗ в один большой док представляет собой одну из попыток с относительно умеренными затратами разрешить дикую ситуацию полного отсутствия на Северном флоте сухого дока для докования и ремонта крупных надводных боевых кораблей. Наш блог уже сообщал об этом проекте, включая материал с соответствующими проектными предложениями.