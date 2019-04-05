Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй

Для поддержания боеспособности северного флота необходим новый сухой док

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может быть списан в случае, если промышленность и Минобороны не решат вопрос с заменой дока, необходимого для завершения ремонта корпуса корабля. Сейчас единственный российский авианосец ждет решения своей судьбы у стенки 35-го судоремонтного завода в Кольском заливе. "Известия" разбирались в перспективах.

Кто заменит ПД-50

Ремонт подводной части корпуса авианосца "Адмирал Кузнецов" был начат в плавучем доке ПД-50, принадлежавшем 82-му судоремонтному заводу, однако в ночь с 29 на 30 октября 2018 года произошла авария, в результате которой док затонул. Авианосец получил повреждения, но был успешно отбуксирован к стенке 35-го судоремонтного завода, по совместительству являющейся его штатным местом стоянки.

Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего "Кузнецов" не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Жаравин

На сегодня дока, способного заменить построенный в 1980 году по советскому заказу в Швеции ПД-50, на севере нет, что ставит под вопрос не только перспективы ремонта "Кузнецова", но и поддержания готовности других сил флота — в первую очередь кораблей первого ранга. Имеющий близкие характеристики плавучий док ПД-41, построенный в 1978 году по заказу СССР в Японии, находится на Дальнем Востоке, в Фокино, и перевод его на север практически не реален.

В 1980-х годах на северной оконечности мыса Чалмпушка в Кольском заливе начались подготовительные работы по строительству сухого дока для перспективного авианосца "Ульяновск", который должен был быть крупнее "Кузнецова" и уже не поместился бы в ПД-50, однако дальше первой очереди взрывных работ дело тогда не пошло, и быстро завершить этот проект не получится при всем желании.

Завершать, между тем, требуется именно быстро — в марте 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов пообещал вернуть "Кузнецова" в строй до конца 2021 года, с возможным отклонением от срока не более чем на 2–4 месяца.

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" у причала 35-го судоремонтного завода АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Мурманске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Единственной реальной альтернативой в этих условиях становится использование площадки "Кольской верфи", сооружаемой компании "Новатэк" на другом берегу Кольского залива. СМИ сообщали, что первая очередь нового предприятия, где должны строиться в том числе плавучие заводы по производству сжиженного природного газа, должна заработать уже летом 2019 года.

Водоизмещение подобных сооружений может превышать полмиллиона тонн, и технически площадка, способная строить плавучие объекты такого масштаба, сможет принять на ремонт авианосец — вопрос заключается в возможно необходимом увеличении длины бассейна, так как плавучий завод при большей осадке и ширине может быть короче, и уже организационных проблемах, включая аренду площадки у коммерческого предприятия, ранее не претендовавшего на участие в ремонте боевых кораблей по заказу Минобороны.

Промежуточное решение

Если предположить, что "Кузнецов" сможет встать в док в Белокаменке в 2020 году, то завершение его ремонта в 2021-м не представляет какой-то нерешаемой задачи. Вместе с тем, ограниченность работ (известно, что от глубокой модернизации корабля было решено отказаться), ставит перспективы дальнейшего использования авианосца под сомнение.

"Не все считают продолжение ремонта целесообразным", — отметил собеседник "Известий" в военном ведомстве. "Есть разные мнения, в том числе и сводящиеся к тому, что на эти деньги лучше построить пару фрегатов или атомную субмарину", — добавил он.

По мнению собеседника редакции, "Кузнецов", если и вернется в строй, скорее всего будет использоваться в качестве учебного корабля и в дальние походы больше отправляться не будет.

"Возможно оптимальным был бы его перевод на Черное море, где в силу лучших климатических условий "Кузнецов" мог бы более эффективно выполнять задачи учебного авианосца, но это имеет смысл только в случае принятия принципиального решения о заказе нового авианесущего корабля для ВМФ России", — отметил собеседник редакции.

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru

То же самое касается и планов глубокой модернизации авиагруппы корабля, недавно обнародованных в ряде СМИ. В соответствии с этими планами истребители МиГ-29КР/КУБР и Су-33 должны получить новое оборудование, обеспечивающее обмен информацией в реальном времени. "Глубокая модернизация имеет смысл для МиГ-29КР/КУБР, для Су-33, основу прицельного комплекса которых составляет морально устаревшая РЛС Н-001 "Меч", способная выдавать целеуказание одновременно не более чем на две цели, смысл есть только при условии замены радара, которая не целесообразна на столь возрастных машинах", — отметил собеседник редакции.

По мнению специалиста перспективы палубной авиации в настоящее время связаны, помимо совершенствования недавно поставленных палубных МиГ-29, с продолжением разработки нового самолета по теме ПАК КА (перспективный авиационный комплекс корабельной авиации), но эта разработка также прямо зависит от наличия решения о постройке нового авианосца.

"Новатэка" не хватит

Впрочем, вернемся к доку. Нужно понимать, что даже в случае успешной реализации возможности ремонта "Кузнецова" на новосозданной "Кольской верфи" "Новатэка", полагаться на эту площадку в дальнейшем нельзя: докование кораблей флота постоянный процесс, и использование коммерческого сухого дока для этих задач исключит его применение в исходных планах развития газовой отрасли в Заполярье. По факту, это означает необходимость строительства в Кольском заливе собственного сухого дока ВМФ (возможно на том же месте на мысе Чалмпушка, где предполагалось сооружение дока для "Ульяновска", и строительство или покупка за рубежом (в Южной Корее или Китае) нового плавучего дока, способного обеспечить ремонт кораблей первого ранга или одновременно нескольких единиц 2–3 ранга.

Моряки вешают фотографию с изображением тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" в Мурманске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Это решение давно назрело: Северный флот, выполняя важнейшие задачи обеспечения безопасности страны в Арктике, имеет хронические проблемы с инфраструктурой, серьезно влияющие на его боеспособность. Ярким примером этих проблем может служить ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" в наливном бассейне Севмаша — основного завода, специализирующегося на атомном подводном судостроении, фактически лишивший завод одного из важнейших судостроительных цехов (цех № 50) и отвлекший большое количество специалистов, которые могли бы быть заняты на постройке новых подводных лодок. Ремонт кораблей ВМФ должен быть обеспечен своими мощностями, использование которых не будет влиять на планы постройки новых боевых единиц. Насколько эта необходимость отражена в планах финансирования госпрограммы вооружений — пока неясно.

Илья Крамник