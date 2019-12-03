На 35-м судоремонтном заводе ведутся активные работы по реконструкции сухого дока

Как сообщил филиал "35 судоремонтный завод" (Мурманск) АО "Центр судоремонта "Звездочка", .22 ноября 2019 года состоялся рабочий визит группы высокопоставленных должностных лиц Министерства промышленности и торговли Российской Федерации во главе с министром Денисом Мантуровым на филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка". В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.

Ведущиеся работы по сносу перегородки между двумя сухими доками на филиале "35 судоремонтный завод" (Мурманск) АО "Центр судоремонта "Звездочка" в рамках создания на предприятии одного большого сухого дока. Мурманск, 22.11.2019 (с) "35 судоремонтный завод" / vk.com/35srz

В рамках визита проведено совещание, в ходе которого обсуждались доклады о выполнении работ по генеральному графику реконструкции сухого дока. Мантуров посетил производственные площадки "35 судоремонтного завода" и ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

С июля 2019 года активно ведется подготовка к основной работе по реконструкции сухого дока. Продолжаются работы по демонтажу причалов и междоковой перемычки, изготовлению и погружению трубошпутнов.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2019 года АО "Центр судоремонта "Звездочка", входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), заключило контракт стоимостью около 20 млрд рублей с петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске. Работы планируется завершить в течение 2020 года. Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", и в том числе для завершения ремонта этого корабля.

Модернизация сухого дока 35-го СРЗ, по проекту, одобренному еще в 2016 году, заключается в перестройке двух смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения - стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего. По итогам модернизации будет создан самый большой в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который будет иметь длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м.

Стоит отметить, что, согласно сообщению агентства ТАСС, в ходе указанного визита 22 ноября в Мурманск Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что: "…Сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий ("Нерпа", 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод - примечание ТАСС) по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта". По словам министра, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость, а также сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.