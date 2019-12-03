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На 35-м судоремонтном заводе ведутся активные работы по реконструкции сухого дока

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Как сообщил филиал "35 судоремонтный завод" (Мурманск) АО "Центр судоремонта "Звездочка", .22 ноября 2019 года состоялся рабочий визит группы высокопоставленных должностных лиц Министерства промышленности и торговли Российской Федерации во главе с министром Денисом Мантуровым на филиал "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка". В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов.

Ведущиеся работы по сносу перегородки между двумя сухими доками на филиале "35 судоремонтный завод" (Мурманск) АО "Центр судоремонта "Звездочка" в рамках создания на предприятии одного большого сухого дока. Мурманск, 22.11.2019 (с) "35 судоремонтный завод" / vk.com/35srz

В рамках визита проведено совещание, в ходе которого обсуждались доклады о выполнении работ по генеральному графику реконструкции сухого дока. Мантуров посетил производственные площадки "35 судоремонтного завода" и ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

С июля 2019 года активно ведется подготовка к основной работе по реконструкции сухого дока. Продолжаются работы по демонтажу причалов и междоковой перемычки, изготовлению и погружению трубошпутнов.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2019 года АО "Центр судоремонта "Звездочка", входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), заключило контракт стоимостью около 20 млрд рублей с петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (И.И.С.) на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманске. Работы планируется завершить в течение 2020 года. Модернизация необходима для докования единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", и в том числе для завершения ремонта этого корабля.

Модернизация сухого дока 35-го СРЗ, по проекту, одобренному еще в 2016 году, заключается в перестройке двух смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения - стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего. По итогам модернизации будет создан самый большой в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который будет иметь длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м.

Стоит отметить, что, согласно сообщению агентства ТАСС, в ходе указанного визита 22 ноября в Мурманск Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что: "…Сегодня финализировали решение с ОСК, Мурманской областью по консолидации трех предприятий ("Нерпа", 35-й судоремонтный завод и 10-й судоремонтный завод - примечание ТАСС) по созданию на базе этих предприятий Арктического центра судостроения и судоремонта". По словам министра, это позволит консолидировать ресурсы, оптимизировать издержки, повысить управляемость, а также сконцентрировать ресурсы на этих предприятиях.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
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