35-й СРЗ в Мурманске будет модернизирован для ремонта "Адмирала Кузнецова"

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Германа Костринского и Ивана Сафронова "ОСК нашла место для "Адмирала Кузнецова". Корпорация ускорит модернизацию 35 СРЗ", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации нашли завод, на котором будет продолжен ремонт единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после аварии и затопления плавучего дока ПД-50. Для возобновления работ ОСК досрочно запустит модернизацию 35-го судоремонтного завода, где объединит два сухих дока в один, в который и поместит авианосец. По словам источника "Ъ" в судостроительной отрасли, техническое задание на постройку аналогичного ПД-50 дока уже разработано, но в реальности создавать его негде.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435 у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка". Мурманск, январь 2019 года (с) Павел Львов

ОСК в 2019 году запустит модернизацию мурманского 35-го судоремонтного завода (35 СРЗ, филиал центра судоремонта "Звездочка") для последующего завершения ремонтных работ на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Об этом вчера заявил президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, ремонт авианосца будет завершен в 2021 году с возможным сдвигом сроков на четыре месяца. Президент корпорации отмечает, что модернизация 35 СРЗ обсуждалась последние три года, работы должны были начаться в 2021 году, но из-за необходимости срочно найти место под ремонт "Адмирала Кузнецова" после аварии на 82 СРЗ в конце прошлого года модернизация 35 СРЗ начнется досрочно.

В ОСК говорят, что крейсер уже находится на территории 35 СРЗ. Дополнительных комментариев там не предоставили, так как "информация носит конфиденциальный характер".

Напомним, ремонт крейсера велся на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти"), расположенном в Кольском заливе вблизи Росляково. В конце 2018 года крупнейший в России плавучий док ПД-50 затонул, причиной, по словам источников "Ъ" в отрасли, мог послужить механический разрыв сварного шва изделия. На сегодня ПД-50 остается на дне Кольского залива, решения о способе его подъема не принято. ПД-50 был единственным плавучим доком, где можно было ремонтировать крупные боевые корабли ВМФ РФ. По информации "Ъ", "Росатом" собирался доковать на ПД-50 достраивающиеся на Балтзаводе атомные ледоколы проекта 22220, теперь госкорпорации необходимо найти другой способ.

По словам собеседников "Ъ" в отрасли, большую часть времени на ПД-50 доковались атомные подводные лодки. "Их можно ремонтировать и в других местах, но в этом случае ПД-50 простаивал бы. А флоту было удобно отправлять их на ремонт в Росляково из-за близости к местам базирования АПЛ. По-настоящему незаменимым ПД-50 становился, когда нужно было ремонтировать авианесущие крейсеры или атомный крейсер "Петр Великий"",- рассказал один из них. После аварии ОСК, Минобороны и Минпромторг четыре месяца искали подходящий вариант для возобновления работ на "Адмирале Кузнецове". "На 35-м заводе есть два параллельно расположенных сухих дока длиной 200 метров. Проект модернизации предполагает их объединение: между ними просто сломают стенку, чтобы втиснуть туда "Кузнецова"",- объяснил отраслевой источник "Ъ". Другой собеседник "Ъ" выразил опасение, что расширенный сухой док будет невостребован по завершении ремонта авианосца: "Можно было бы провести докование на строящемся сейчас заводе НОВАТЭКа в Белокаменке, что позволило бы сэкономить бюджетные деньги". В НОВАТЭКе заявили "Ъ", что компании не поступало предложений провести ремонт авианосца в Белокаменке: "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений не предназначен для ремонта судов".

Третий источник "Ъ" утверждает, что техническое задание на проектирование нового плавучего дока, аналогичного по размерам ПД-50, уже готово. Но в России сегодня нет верфей с подходящими мощностями: по словам источника "Ъ" в аппарате правительства, подобный заказ можно разместить либо в Китае, либо дождаться ввода мощностей дальневосточной "Звезды". Но, отмечает собеседник "Ъ", "такой гигантский плавдок - не серийное изделие, поэтому его постройка может растянуться на годы".

Комментарий bmpd. Длительно обсуждаемый в судостроительных кругах проект перестройки сухих доков 35-го СРЗ в один большой док представляет собой одну из попыток с относительно умеренными затратами разрешить дикую ситуацию полного отсуствия на Северном флоте сухого дока для докования и ремонта крупных надводных боевых кораблей.

Материал из журнала "Вестник технологии судостроения и судоремонта" (№ 24 за 2016 год) о разработанных ПФ "Союзпроектверфь" АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" вариантах проекта реконструкции сухих доков СРЗ-35 - судя по всему, сейчас речь идет о реализации так называемого "второго варианта" (via forums.airbase.ru ):