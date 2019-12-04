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На 35-ом СРЗ ЦС "Звёздочка" продолжаются работы по модернизации сухого дока

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Работы по сносу перемычки между доками. 35-й СРЗ. 21.11.2019 год

Источник изображения: topwar.ru

На 35-м судоремонтном заводе в Мурманске продолжаются работы по модернизации сухого дока. Как сообщили в пресс-службе АО "Центр судоремонта "Звездочка", работы планируется завершить в течение 2020 года.

22 ноября 2019 года "35 СРЗ" в Мурманске посетила группа высокопоставленных чиновников, в которую входили: министр Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, командующий Северным флотом Александр Моисеев и президент ОСК Алексей Рахманов. Они проинспектировали ход работ по модернизации сухого дока, посетили производственные площадки "35 судоремонтного завода" и ТАВКР "Адмирал Кузнецов".

Как пояснили в пресс-службе ЦС "Звездочка", в настоящее время ведется подготовка к основной работе по реконструкции сухого дока. Продолжаются работы по демонтажу причалов и междоковой перемычки, изготовлению и погружению трубошпунтов.

Напомним, что контракт на модернизацию сухого дока на 35-м СРЗ для докования "Адмирала Кузнецова" был заключен в июле 2019 года после затопления плавучего дока ПД-50. Как пишет блог bmpd, модернизация сухого дока 35-го СРЗ заключается в перестройке двух смежных сухих доков завода (одного длиной 187 м и шириной по верху 28 м, и другого длиной 236 м и шириной по верху 30,8 м, оба дока имеют ширину по дну по 22 м) в один большой док путем сноса перегородки между ними. По итогам модернизации будет создан самый большой в России сухой док для приема крупных судов и кораблей, который будет иметь длину 335 м и ширину по дну 60 м и по верху 70 м.

Полную модернизацию сухого дока с обновлением всех конструкций гидросооружения — стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, - планируется завершить в течении следующего года.

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Адмирал Кузнецов
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