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02.07.2019
ЦАМТО

На форуме "Армия-2019" в два раза увеличена экспозиция перспективных и новейших образцов техники

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Армия-2019
Армия-2019.
Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

ЦАМТО, 1 июля. На форуме "Армия-2019" в два раза увеличена экспозиция перспективных и новейших образцов техники, сообщил 29 июня замминистра обороны Алексей Криворучко в рамках работы на полях форума "Армия-2019".

"В настоящее время демонстрируются 22 образца ВВСТ, из которых более половины представлены впервые", – рассказал замминистра.

Он также отметил, что из 300 ед. вооружения военной и специальной техники, задействованной в динамическом показе, 24 являются опытными образцами, которые представлены 14 предприятиями промышленности.

"Наибольший интерес, по-моему, вызывает представленный на форуме специализированный стенд перспективных межвидовых исследований. На нем концентрированно представлена информация о наиболее актуальных направлениях исследований и разработок в интересах создания перспективного вооружения", – обратил внимание журналистов А.Криворучко.

В частности, заместитель главы военного ведомства отметил, что к перспективным направлениям развития вооружения относятся роботизированные системы и комплексы, комплексы радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, гиперзвуковое вооружение и оружие на новых физических принципах.

"Созданный на сегодня промышленностью научно-технический задел по всем направлениям усредненно оценен быть не может. По каждому из них есть свои определенные достижения, позволяющие неуклонно продвигаться вперед в развитии отечественного вооружения", – добавил А.Криворучко.

Замминистра отметил, что "демонстрируемые на форуме перспективные разработки могут найти свое место в гособоронзаказе и госпрограмме вооружения", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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