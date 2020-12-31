Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал о планах модернизации ВС РФ

ЦАМТО, 30 декабря. По итогам текущего года задания ГОЗ размещены полностью, а планы поставок и ремонта ВВСТ реализованы на 99,8 проц., что в принципе является отличным показателем, заявил в интервью "Красной звезде" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, "военными представительствами Минобороны России в текущем году принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тыс. ед. средств обеспечения".

А.Криворучко отметил, что "по итогам года в войска поставлено 147 ед. авиационной техники, первые разведывательно-ударные комплексы с БЛА "Иноходец" и "Форпост", семь боевых кораблей и две подводные лодки, свыше 1500 образцов автобронетанкового вооружения, а также более 300 ед. ракетно-артиллерийского вооружения и более 150 образцов техники ПВО".

В текущем году, по словам А.Криворучко, "президентом Российской Федерации была поддержана инициатива Минобороны России по Программе опережающего финансирования, главной целью которой стало сокращение сроков поставки образцов вооружения и недопущение роста их стоимости. Схема реализуется как по поставкам кораблей дальней морской зоны и авиационной техники, так и по вооружению сил общего назначения и средствам высокоточного оружия. В результате реализации программы планируется строительство 18 надводных кораблей и подводных лодок (в том числе 15 ед. сверх основных показателей ГПВ-2027). При этом в настоящее время ведется строительство 16 и модернизация 19 кораблей, 6 корветов запланированы с 2021 года, и общее количество кораблей в постройке достигнет 41 ед.".

Касаясь авиационной техники, А.Криворучко сообщил, что "до конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов, в том числе 22 самолетов Су-57".

"Спланированные показатели закупок современных образцов, в том числе за счет опережающего финансирования, обеспечат достижение доли современности ВВСТ в частях постоянной готовности к концу 2024 года до уровня 75,9 проц., что значительно выше параметров, заложенных в предыдущих планах", – подчеркнул А.Криворучко.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью А.Криворучко газете "Красная звезда".

– Расскажите об основных направлениях перевооружения Вооруженных Сил Российской Федерации в 2021 году и планах на дальнейшую перспективу.

– Определены приоритетные задачи оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, решаемые посредством государственного оборонного заказа. В их числе – комплексное переоснащение современными системами и образцами вооружения; совершенствование технической оснащенности Вооруженных Сил за счет модернизации существующих образцов вооружения; создание многоцелевых средств вооружения и развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов с беспилотными летательными аппаратами, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, а также системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Перспективные планы по перевооружению Вооруженных Сил будут реализованы в рамках разрабатываемой в настоящее время государственной программы вооружения на 2024–2033 годы.

В центре внимания будет своевременное завершение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов, определяющих облик перспективных систем вооружения.

При этом основные усилия сконцентрированы на завершении опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов ВВСТ для Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, постановке их в серийное производство и последующем обеспечении требуемых темпов переоснащения войск.

Принятые меры по реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны России направлены, в том числе, на обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронетранспортеров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-мм самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колесной техники.

Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенных к боевым.

Со следующего года планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности, ежегодная закладка шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БЛА в разведывательно-ударном исполнении.

Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения.

В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж".

В 2021 году темпы оснащения новыми образцами вооружения и прошедшими ремонт с модернизацией сохранятся на прежнем уровне.

– Приоритетным направлением развития Вооруженных Сил РФ является модернизация Стратегических ядерных сил. Что сделано в этой области в минувшем году, какие задачи поставлены на следующий?

– Перевооружение Стратегических ядерных сил проводится по трем компонентам: наземной, морской и воздушной.

Уже завершено перевооружение шести ракетных дивизий на ракетные комплексы пятого поколения, еще по четырем данная работа продолжается. При этом в боеготовом состоянии непрерывно находятся не менее 95 проц. пусковых установок.

Приоритетами развития являются перевооружение на перспективные комплексы подвижного и стационарного базирования "Ярс" и "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны, а также создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой "Сармат". Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса.

Развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Идет строительство четырех крейсеров данного проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта.

Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска.

Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолетов более чем на 50 проц. Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения. Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет.

Каковы ближайшие и перспективные задачи кораблестроительной программы ВМФ?

– Развитие Военно-морского флота – один из приоритетов оснащения, который прежде всего реализуется в рамках строительства кораблей дальней морской зоны и новых дизель-электрических подводных лодок.

Под руководством президента Российской Федерации в Керчи были заложены два универсальных десантных корабля нового проекта водоизмещением 40 тысяч тонн каждый.

В текущих условиях для обеспечения темпов оснащения ВМФ выполнение ряда госконтрактов осуществляется также с применением механизмов опережающего финансирования, что обеспечит поставку кораблей на один-три года раньше планового срока.

В этом году в состав Военно-морского флота вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир", дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проекта 20385 "Гремящий" и другие.

Всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведен ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года, начнется их серийная поставка.

Продолжается ежегодная закупка противокорабельных крылатых ракет комплекса "Оникс" и крылатых ракет морского базирования "Калибр".

– В последнее время у всех на слуху разработки оружия, основанного на новых физических принципах. Что вы можете рассказать о работах в этом направлении?

– В рамках Концепции создания кинетического оружия Минобороны России совместно с ведущими предприятиями промышленности осуществляет разработку высокотехнологичных образцов вооружения.

Как известно, 1 марта 2018 года президентом Российской Федерации в рамках Послания Федеральному Собранию в числе прорывных комплексов вооружения был представлен новейший лазерный комплекс "Пересвет". С конца 2019 года комплексы "Пересвет" находятся на боевом дежурстве.

В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.

Проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов.

– Создание и оснащение войск робототехническими комплексами, в том числе комплексами с беспилотными летательными аппаратами, является приоритетной задачей строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации. Насколько расширился функционал БЛА?

В войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях.

Создаваемые для оснащения нашей армии беспилотные летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях противодействия радиоэлектронных средств и средств противовоздушной обороны противника.

Кроме того, они оснащены не только системами, обеспечивающими выполнение разведывательных и ударных задач, но и оборудованием для выполнения специальных задач, в том числе в интересах применения высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования….

В настоящее время придается очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БЛА. В первую очередь, управляемыми средствами поражения оснащаются имеющиеся комплексы с БЛА "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост". Апробация этих комплексов в реальных условиях с применением малогабаритных самонаводящихся боеприпасов показала их высокую эффективность.

На их базе в настоящее время предприятиями разрабатываются разведывательно-ударные комплексы нового поколения, оснащенные средствами поражения и спутниковой связи. На летные испытания эти машины выйдут уже в 2021 году с последующим массовым серийным производством и поставкой в войска.

До конца 2021 года на оснащение Вооруженных Сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полета, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолетах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы. Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника.

Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года.

Перспективным направлением в развитии беспилотной авиации являются расширение спектра задач, решаемых с использованием комплексов с БЛА, повышение их летно-технических характеристик, оснащение средствами разведки и огневого поражения объектов противника большой дальности, внедрение в систему управления беспилотных летательных аппаратов элементов искусственного интеллекта, интеграция БЛА в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией…

В полном варианте интервью А.Криворучко опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".