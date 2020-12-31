Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" под заголовком "Оружие России опережает время. Планы модернизации Вооружённых Сил РФ выполняются в любых условиях обстановки" опубликовала интервью заместителя Министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко (с) Красная Звезда

Армия и флот перевооружаются стремительными темпами. Ведутся разработки новых видов вооружений, испытываются перспективные образцы. В войска и силы поступают новые комплексы РВСН, корабли, самолёты, системы ПВО, комплексы ракетных войск и артиллерии, боевые бронированные машины, беспилотные летательные аппараты различного назначения… Об этом, а также о других успехах в области совершенствования отечественной системы вооружения в уходящем году и планах на будущее рассказывает заместитель министра обороны РФ Алексей КРИВОРУЧКО.

- Алексей Юрьевич, каковы итоги выполнения гособоронзаказа 2020 года?

- По итогам текущего года задания государственного оборонного заказа размещены полностью, а планы поставок и ремонта вооружения и военной техники реализованы на 99,8 процента, что в принципе является отличным показателем.

Военными представительствами Минобороны России в текущем году принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тысячи единиц средств обеспечения.

В настоящее время в войска поставлено 147 единиц авиационной техники, первые разведывательно-ударные комплексы с БПЛА "Иноходец" и "Форпост", семь боевых кораблей и две подвод­ные лодки, свыше 1500 образцов автобронетанкового вооружения, а также более 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и более 150 образцов техники ПВО.

В текущем году Президентом Российской Федерации была поддержана инициатива Минобороны России по Программе опережающего финансирования, главной целью которой стало сокращение сроков поставки образцов вооружения и недопущение роста их стоимости.

Схема реализуется как по поставкам кораблей дальней морской зоны и авиационной техники, так и по вооружению сил общего назначения и средствам высокоточного оружия.

В результате реализации программы планируется строительство 18 надводных кораблей и подводных лодок (в том числе 15 единиц сверх основных показателей ГПВ-2027). При этом в настоящее время ведётся строительство 16 и модернизация 19 кораблей, 6 корветов запланированы с 2021 года, и общее количество кораблей в постройке достигнет 41 единицы.

Что касается авиационной техники, то до конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолётов и вертолётов, в том числе 22 самолётов Су-57.

Спланированные показатели закупок современных образцов, в том числе за счёт опережающего финансирования, обеспечат достижение доли современности ВВСТ в частях постоянной готовности к концу 2024 года до уровня 75,9 процента, что значительно выше параметров, заложенных в предыдущих планах.

- Расскажите об основных направлениях перевооружения Вооружённых Сил Российской Федерации в 2021 году и планах на дальнейшую перспективу.

- Определены приоритетные задачи оснащения Вооружённых Сил Российской Федерации, решаемые посредством государственного оборонного заказа. В их числе - комплексное переоснащение современными системами и образцами вооружения; совершенствование технической оснащённости Вооружённых Сил за счёт модернизации существующих образцов вооружения; создание многоцелевых средств вооружения и развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов с беспилотными летательными аппаратами, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, а также системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Перспективные планы по перевооружению Вооружённых Сил будут реализованы в рамках разрабатываемой в настоящее время государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

В центре внимания будет своевременное завершение государственных испытаний и принятие на вооружение образцов, определяющих облик перспективных систем вооружения.

При этом основные усилия сконцентрированы на завершении опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов ВВСТ для Сухопутных войск и Военно-воздушных сил, постановке их в серийное производство и последующем обеспечении требуемых темпов переоснащения войск.

Принятые меры по реструктуризации научно-исследовательского комплекса Минобороны России направлены в том числе на обеспечение завершения в 2022 году создания перспективного танка Т-14, боевых машин пехоты (Т-15, Б-11, К-17), бронётранспортёров (Б-10, К-16), бронированной ремонтно-эвакуационной машины (Т-16) (ОКР "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"), 152-мм самоходных артиллерийских орудий (ОКР "Коалиция-СВ"), а также целой линейки перспективных боевых модулей для оснащения гусеничной и колёсной техники.

Для сокращения сроков поставки перспективных образцов в войска постановка их на производство будет осуществляться до завершения испытаний после подтверждения заданных характеристик и проведения апробаций в условиях, приближенных к боевым.

Со следующего года планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности, ежегодная закладка строительства шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении.

Уже сейчас идёт проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолётов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения.

В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона "Воронеж".

В 2021 году темпы оснащения новыми образцами вооружения и прошедшими ремонт с модернизацией сохранятся на прежнем уровне.

- Приоритетным направлением развития Вооружённых Сил РФ является модернизация Стратегических ядерных сил. Что сделано в этой области в минувшем году, какие задачи поставлены на следующий?

- Перевооружение Стратегических ядерных сил проводится по трем компонентам: наземной, морской и воздушной. Уже завершено перевооружение шести ракетных дивизий на ракетные комплексы пятого поколения, ещё по четырём данная работа продолжается. При этом в боеготовом состоянии непрерывно находятся не менее 95 процентов пусковых установок.

Приоритетами развития являются перевооружение на перспективные комплексы подвижного и стационарного базирования "Ярс" и "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны, а также создание новейшего комплекса с тяжёлой ракетой "Сармат". Отмечу, что уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты "Сармат". В ближайшее время мы приступим к проведению лётных испытаний этого ракетного комплекса.

Развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения. Идёт строительство четырёх крейсеров данного проекта, ещё два будут заложены в рамках заключённого в этом году нового гос­контракта.

Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счёт обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Сегодня реализуются мероприятия по их производству, государственные контракты заключены, и уже в следующем году мы планируем начать получать их в войска. Реализация программ поставок позволит в ближайшие семь лет увеличить количество данных самолётов более чем на 50 процентов. Дальнейшее наращивание парка авиационных комплексов планируется в рамках новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы.

Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения. Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет.

- Алексей Юрьевич, каковы ближайшие и перспективные задачи кораблестроительной программы ВМФ?

- Развитие Военно-морского флота - один из приоритетов оснащения, который прежде всего реализуется в рамках строительства кораблей дальней морской зоны и новых дизель-электрических подводных лодок.

Под руководством Президента Российской Федерации были заложены два универсальных десантных корабля нового проекта водоизмещением 40 тысяч тонн каждый.

В текущих условиях для обеспечения темпов оснащения ВМФ выполнение ряда госконтрактов осуществляется также с применением механизмов опережающего финансирования, что обеспечит поставку кораблей на один-три года раньше планового срока.

В этом году в состав Военно-морского флота вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А "Князь Владимир", дизель-электрическая подводная лодка "Волхов", большой десантный корабль "Пётр Моргунов", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", проекта 20385 "Гремящий", и другие.

Всего в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подвод­ных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".

Успешно ведутся испытания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Так, в 2020 году проведён ряд успешных пусков ракеты комплекса "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", и уже начиная с 2022 года начнётся их серийная поставка. Продолжается ежегодная закупка противокорабельных крылатых ракет комплекса "Оникс" и крылатых ракет морского базирования "Калибр".

- В последнее время у всех на слуху разработки оружия, основанного на новых физических принципах. Что вы можете рассказать о работах в этом направлении?

- В рамках Концепции создания кинетического оружия Минобороны России совместно с ведущими предприятиями промышленности осуществляет разработку высокотехнологичных образцов вооружения. Как известно, 1 марта 2018 года Президентом Российской Федерации в рамках Послания Федеральному Собранию в числе прорывных комплексов вооружения был представлен новейший лазерный комплекс "Пересвет". С конца 2019 года все комплексы "Пересвет" находятся на боевом де­журстве.

В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.

Проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлект­ронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов.

- Создание и оснащение войск робототехническими комплексами, в том числе комплексами с беспилотными летательными аппаратами, является приоритетной задачей строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации. Насколько расширился функционал БПЛА?

- В целях повышения возможностей наших войск по выполнению стоящих задач завершается создание комплексов с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами различного класса, способными решать задачи в составе групп или "роёв" во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, а также совместно с наземными и морскими робототехническими комплексами.

Это прежде всего касается использования малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Применение таких БПЛА прочно вошло в практику и на сегодняшний день превратилось в обыденное мероприятие. Комплексами с БПЛА различного типа и предназначения сейчас оснащаются воинские формирования во всех видах и родах войск Российской армии, а также войск, не входящих в виды и рода войск, от тактического до стратегического уровня. Созданы соответствующие подразделения и службы, организована специальная подготовка личного состава, проводятся ремонт и сервисное обслуживание техники.

В войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях.

Создаваемые для оснащения нашей армии беспилотные летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях противодействия радиоэлектронных средств и средств противовоздушной обороны противника.

Кроме того, они оснащены не только системами, обеспечивающими выполнение разведывательных и ударных задач, но и оборудованием для выполнения специальных задач, в том числе в интересах применения высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования.

Задачи, решаемые такими БПЛА, постоянно расширяются. Если на начальном этапе малоразмерные БПЛА применялись для оптико-электронной разведки, то в настоящее время они выполняют задачи РЭБ, ретрансляции связи, доставки грузов, обеспечения целеуказания управляемому оружию и даже ударные задачи.

Широкое применение малоразмерных БПЛА позволяет многократно сократить расход боеприпасов на поражение целей, повысить гибкость и оперативность применения артиллерии.

При этом они интегрируются в единое разведывательно-информационное пространство, что обеспечивает доведение до органов управления в реальном масштабе времени информации о наземной, надводной и воздушной обстановке, необходимой для принятия оперативных решений при управлении войсками и применения средств поражения.

В настоящее время придаётся очень большое значение развитию крупноразмерных ударных БПЛА. В первую очередь управляемыми средствами поражения оснащаются имеющиеся комплексы с БПЛА "Альтиус", "Иноходец" и "Форпост". Апробация этих комплексов в реальных условиях с применением малогабаритных самонаводящихся боеприпасов показала их высокую эффективность.

На их базе в настоящее время предприятиями разрабатываются разведывательно-ударные комплексы нового поколения, оснащённые средствами поражения и спутниковой связи. На лётные испытания эти машины выйдут уже в 2021 году с последующим массовым серийным производством и поставкой в войска.

До конца 2021 года на оснащение Вооружённых Сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полёта, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолётах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы. Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника.

Завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках; в серию они также пойдут со следующего года.

Что касается мнения о том, что разрабатываемые малоскоростные БПЛА с винтовыми двигателями являются устаревшими, то оно спорно.

Функциональные возможности комплекса определяются наличием на борту соответствующих средств разведки и поражения, качеством и защищённостью канала передачи данных, использованием элементов искусственного интеллекта. По этим параметрам, как, впрочем, и по лётно-техническим характеристикам, "Иноходец" является современным носителем.

Вместе с тем при разработке отечественных беспилотных комплексов одной из задач является импортонезависимость. Поэтому мы максимально используем свои собственные возможности, чтобы обеспечить не только высокие характеристики БПЛА, их систем и оборудования, но и возможность их серийного производства и ремонта, а это усложняет задачу на этапе разработки.

В завершение хочу отметить, что создаваемые по заказу Мин­обороны России комплексы с БПЛА планируется использовать не только в интересах обороны и безопасности, но и социально-экономического развития России в сферах транспорта, сельского хозяйства и других.

Перспективным направлением в развитии беспилотной авиации являются расширение спектра задач, решаемых с использованием комплексов с БПЛА, повышение их лётно-технических характеристик, оснащение средствами разведки и огневого поражения объектов противника большой дальности, внедрение в систему управления беспилотных летательных аппаратов элементов искусственного интеллекта, интеграция БПЛА в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией.

Роман БИРЮЛИН, "Красная звезда"