Рыночный Checkmate

Отсутствие зарубежных контрактов не лишит суперистребитель госфинансирования

Восточный экономический форум (ВЭФ) и марафон «Новое знание» – уникальные площадки, демонстрирующие суть процессов в российской экономике и в области создания современных вооружений и техники. На первой директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Евгений Шугаев определенно заявил, что заявок на покупку главной сенсации аэрокосмического салона МАКС-2021 легкого истребителя пятого поколения Checkmate от иностранных заказчиков нет. На второй министр обороны Сергей Шойгу, общаясь с молодежью, пообещал, что полет из Москвы на Камчатку скоро составит всего 45 минут.

Евгений Шугаев не отвечает за авиапром, он всего лишь продвигает российскую военную продукцию на внешние рынки и как продавец конечной продукции заинтересован в том, чтобы она по критерию цена/качество соответствовала международным стандартам. Цену на Checkmate во время презентации макета машины президенту Владимиру Путину объявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов – 25–30 млн долл., что в несколько раз дешевле, чем зарубежные аналоги. Чемезов уточнил, что речь идет о двух истребителях: французском Dassault Rafale и шведском Saab Gripen. По его словам, они стоят в диапазоне 60–90 млн долл. По его словам, Checkmate станет «действительно рабочим решением» для стран, которые не могут приобрести истребитель F-35 Lightning II за 120 млн долл. Была обозначена и рыночная ниша – поставка как минимум 300 машин. Вот только – кому, вопрос остался открытым. Впрочем, глава ФСВТС дал четкий ответ на вопрос, поступали ли заявки от иностранных заказчиков. «Нет», – сказал он в кулуарах Восточного экономического форума корреспонденту ТАСС.

На этом фоне Арбитражный суд Москвы регистрирует иск Минобороны, в котором ведомство требует взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») более 10,7 млрд руб. К сожалению, неизвестна суть претензий – государственная тайна, но предположить можно: неисполнение обязательств по выполнению гособоронзаказа или сроков научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР).

В августе в Единый день военной приемки замминистра обороны Алексей Криворучко раскрыл показатели поставок техники и вооружений в первом полугодии и назвал некоторые типы самолетов и вертолетов, недавно пополнивших боевой состав ВКС: за полгода промышленность передала вооруженным силам 2 самолета и 8 вертолетов новой постройки. Также были возвращены в эксплуатацию после ремонта 3 самолета и 14 вертолетов. Речь шла об истребителях МиГ-35С, вертолетах Ка-52 и Ми-8МТПР-1. Было отмечено, что в строй были поставлены 2 беспилотных авиационных комплекса с 6 летательными аппаратами «Форпост-Р». Уделено большое внимание поставкам

средств поражения – в арсеналы поступило более 32 тыс. различных авиационных боеприпасов. На «МАКС-2021» глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член Союза машиностроителей России) Борис Обносов сообщил, что для каждого боевого самолета ВСК сегодня имеется трехкратный запас высокоточных ракет и бомб.

Но, что парадоксально, при миллиардных исках к ОАК «Ростех» готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения. «Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя», – сообщил Сергей Чемезов. Эту цитату РИА Новости официально предоставили в пресс-службе «Ростех».

Ну а если вспомнить историю с индийской версией Т-50 (сегодня Су-57) в рамках программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) с Индией, становится понятно, что шансов у Checkmate практически нет. Программу FGFA закрыли из-за геометрической прогрессии роста стоимости разработки. Минобороны самостоятельно и за свой счет довело проект машины до логического завершения. В этом году ВКС получили первые четыре серийных Су-57. К 2028 году ожидают 76 машин. А что предлагает «Ростех»? Макет, по ряду причин неинтересный российским военным, и истребитель, который планируют создать за государственный счет.

На фоне кулуарных заявлений Восточного экономического форума куда интересней слова Сергея Шойгу на марафоне «Новое знание». Учитывая уровень общения, министру простительна прошлогодняя реплика, что «в стране началось массовое производство боевых роботов, наделенных искусственным интеллектом, благодаря которому они способны самостоятельно воевать». Сергей Кужугетович, бесспорно, знает и погружен в процесс создания роботизированных комплексов глубже любого из нас, что дает ему право предвосхищать будущее. А оно не такое и далекое.

Ударные роботы «Уран-9» впервые примут полноправное участие наряду с танками, БМП и БТР в учениях «Запад-2021». Маневры стартуют 10 сентября. Эксперимент позволит принять решение о роли боевых роботов на поле боя и частях, в которых эти комплексы будут работать. В августе подразделение, оснащенное роботами «Уран-9», было задействовано в учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области. Машины впервые используют в боевых порядках при ведении обороны. Об этом сообщило Минобороны.

Новое заявление министра не менее сенсационно: «Сам по себе гиперзвук, гиперзвуковая ракета – это можно, наверное, сделать. Но сделать материал, который сможет сохранить эту ракету при температурах под +2000 и выше градусов, – это сложно. Но он сейчас сделан! Значит, следом, наверное, можно ждать, когда появятся летательные аппараты со скоростями в 6–7 Махов. И тогда эти материалы будут применимы уже в гражданской сфере. Тогда – 45 минут, и мы в Петропавловске-Камчатском», – поведал молодым слушателям Сергей Шойгу.

Развитие гиперзвуковых технологий обеспечивает нам военное преимущество над всеми армиями мира. На форуме «Армия-2021» Минобороны впервые заключило контракт с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ, член Союза машиностроителей России) на закупку гиперзвуковых ракет «Циркон». Ракеты встанут на вооружение фрегатов проекта 22350, а в сентябре их впервые применит субмарина проекта 885М «Ясень-М». Но Шойгу говорит совсем не об этом: ракеты у нас есть, а из чего они сделаны?

Начиная с «МАКС-2019» производитель наших крылатых ракет КТРВ в рамках диверсификации производства активно пиарит эндопротезы. Скелет человека на стендах компании на всех возможных выставках нельзя не заметить даже на фоне самых перспективных ракет, морских мин и торпед. И это не зловещее напоминание о бренности бытия. Оказывается, компания обладает технологией производства эндопротезов суставов из «углерод-углеродного» композита. Согласно пресс-релизу компании, этот материал выдерживает температуру горения в 2,5 тыс. градусов и по своим свойствам очень напоминает человеческую костную ткань. В отличие от титановых протезов эндопротез практически вживается в организм человека и со временем не требует замены, как это бывает в случае с титановыми аналогами. Руководитель КТРВ Борис Обносов сообщил «НВО», что в настоящий момент технология проходит сертификацию, строится завод по производству суставов. На этом фоне возможно серийное производство обшивки гиперзвукового маневрирующего ядерного блока «Авангард» и ракеты «Циркон».

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. По его словам, со стороны ОАЭ в проекте будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

На фоне миллиардных исков Минобороны, отказа гражданских заказчиков от эксплуатации пассажирских самолетов производства ОАК, отсутствия интереса к Checkmate подобные проекты выглядят крайне самонадеянно. Особенно на фоне катастрофы экспериментального Ил-112, отправленного вопреки логике на форум «Армия-2021». В результате потеряна единственная экспериментальная машина, но самое главное – профессионалы: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Тем не менее, как сообщает РБК, Денис Мантуров продолжает мечтать, что иностранные инвесторы из стран, у которых партнерские отношения с Россией, могут быть привлечены к проекту создания российского однодвигательного истребителя Checkmate.

«Это будут российские инвестиции как со стороны бюджета, так и внебюджетных источников. При этом мы не исключаем привлечения иностранных партнеров, если будут такие интересные предложения инвесторов из тех стран, с которыми у нас партнерские отношения», – сообщил Денис Мантуров.

Вот, собственно, шах и мат.

Дмитрий Литовкин