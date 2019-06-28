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28.06.2019
ЦАМТО

Разработка "Росэлектроники" обеспечит охрану территорий от "умных" нарушителей

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 27 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал модернизированную радиолокационную станцию контроля территорий "ФОРПОСТ-М" в рамках МВТФ "Армия-2019".

В изделии реализован режим "умного" нарушителя – станция распознает объект даже при осуществлении им мер по обману радиолокатора, например, путем радиоэлектронного подавления. На выставочной экспозиции представлен опытный образец станции.

"ФОРПОСТ-М", разработанный Концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику"), предназначен для автоматического радиолокационного мониторинга сухопутных и водных участков местности в составе автоматизированных систем. Станция обнаруживает объекты в радиусе до 20 км, определяет параметры их движения и может сопровождать до 50 объектов одновременно, сохраняя маршруты их перемещения.

В модернизированной версии аппаратуры применяется новая малоразмерная антенна, за счет чего габариты станции удалось уменьшить в 2 раза. Также в новой модификации внедрено цифровое управление сканированием с помощью безколлекторного двигателя, что позволяет более точно обнаруживать объекты и определять их параметры.

"Станция "ФОРПОСТ-М" может применяться для охраны границы, ЛЭП, нефте- и газопроводов, в том числе в арктических и заснеженных зонах. При осуществлении мониторинга водных поверхностей комплекс способен отслеживать маршруты малоразмерных судов, обнаруживать айсберги и дрейфующие льды, а также может проводить поиск людей, оказавшихся на отколовшихся льдинах", – сообщил генеральный директор АО "Концерн "Вега" Вячеслав Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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