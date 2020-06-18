В Ростехе запустят серийное производство беспилотных конвертопланов

Аппараты смогут применять для перевозки грузов и воздушного мониторинга, в том числе в Арктике

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Концерн "Вега" и российский стартап Aeroxo намерены запустить серийное производство беспилотников-конвертопланов, сообщили в госкорпорации Ростех.

"Стороны планируют объединить усилия в области разработки и серийного производства новых беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха) Вячеслав Михеев и генеральный директор Aeroxo Элдар Разроев", - заявили в пресс-службе госкорпорации.

По данным Ростеха, беспилотные конвертопланы смогут применяться для транспортировки грузов, контроля ледовой обстановки на Крайнем Севере, мониторинга протяженных объектов критически важной инфраструктуры.

Конвертоплан совмещает в себе черты вертолёта и самолёта - он может вертикально взлетать или висеть в заданной точке и быстро переходить в горизонтальный полёт на высоких самолётных скоростях.

"На первом этапе на мощностях "Веги" будут серийно производиться разработанные Aeroxo беспилотники-конвертопланы семейства "Эра". Они способны находиться в воздухе более 3 часов и нести полезную нагрузку до 7 кг. В разработке также находится конвертоплан с грузоподъемностью до 80 кг для решения логистических задач", - сказали в госкорпорации.

Гендиректор концерна "Вега" Михеев считает, что конвертопланы являются одними из наиболее перспективных типов беспилотников. "Уже к 2025 году мы прогнозируем рост выручки в этом сегменте до 1 млрд рублей в год. Объединение компетенций в сфере разработки и производства позволяет нам форсировать достижение этих целей", - заявил Михеев, которого процитировали в пресс-службе.