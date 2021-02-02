Цифровой "Пенициллин". Почему армия все больше дистанцируется от противника

Дмитрий Литовкин — о новых комплексах артиллерийской разведки и современных направлениях развития вооруженных сил

Новый комплекс разведки 1Б75 "Пенициллин" встал на вооружение. Система способна фиксировать акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов артиллерийских снарядов, выдавая точные координаты местоположения орудий противника. Данные о них наносятся на электронную карту, после чего наши пушки наносят точный удар по противнику.

Новый "Пенициллин" не имеет ничего общего с одноименным антибиотиком, но, как и суперлекарство, решает очень серьезную проблему - выживание на поле боя. Появление новой системы разведки еще один признак того, что понятие войны стремительно перемещается в цифровое пространство, где окружающая нас действительность все больше становится похожа на компьютерную игру.

Серьезная функция

Про военный "Пенициллин" известно не так уж и много. Как сообщают сами разработчики из концерна "Вега" (входящего в холдинг "Росэлектроника" ГК "Ростех"), он еще делает аппаратуру для самолетов дальнего обнаружения целей и управления типа А-100 "Премьер". Этот летающий командный пункт создан на базе самолета Ил-76МД-90А с новыми малошумными и более мощными двигателями ПС-90А-76. Машина поднимает 20 т уникального радиоэлектронного оборудования, которое позволяет мгновенно обнаруживать, опознавать и классифицировать цели, моментально передавать информацию на пункты управления наземным, корабельным и авиационным средствам поражения. Если взять предшественника этой машины, самолет ДРЛО А-50, то он "видел" и "слышал" все, что делается вокруг него в радиусе 650 км. При этом он сопровождал до 300 целей.

Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" Источник изображения: © НИИ "Вектор"

Именно по этой причине наше Минобороны так болезненно реагирует на полеты американских аналогов "Премьера", самолетов типа AWACS, вблизи российских границ. К слову, только на прошлой неделе ведомство отследило 27 таких самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов западных государств, ведущих радиоэлектронную разведку. Их присутствие - это виртуализация военного противостояния, когда вместо реальных диверсантов и шпионов забрасываются современные электронные технологии.

"Пенициллин" не столь глобален, но его функция серьезна. Работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 °C. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, у него не превышает 5 с. При этом, в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Это обеспечивает режим скрытности. Ведь новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность получения данных. Комплекс устанавливается на шасси "Камаз", разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.

При включении боевого режима она поднимается вертикально, выводя камеры на требуемую высоту. Это позволяет работать из-за естественных укрытий - здания, леса или углублений местности, защищая технику на поле боя. Платформа с камерами оснащена приводами вертикальной и горизонтальной наводки.

У "Пенициллина" их шесть - телевизионные и тепловизионные. Они размещаются в двух корпусах, закрепленных подвижно на общем поворотном основании. Камеры имеют угол зрения 70 по азимуту и 10 градусов по углу места. Сигнал от всех 12 приборов одновременно поступает на вычислительные машины и обрабатывается вместе. Это дает очень высокую по точности и детализации картинку обстановки в районе работы комплекса.

Цель не вижу

Главное достоинство "Пенициллина" как раз и заключается в том, что он ничего не излучает при работе. Для систем наведения высокоточного оружия, а также их обнаружения этот фактор становится жизненно важным. Взять хотя бы нашу новейшую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Машина способна за минуту послать в сторону разведанной цели более десяти 50-килограммовых снарядов. А при использовании режима "Огненный налет" или "Шквал огня" самоходка ведет огонь, меняя угол наклона ствола, что позволяет произвести выстрел по разным баллистическим траекториям. В результате все выпущенные снаряды одновременно накрывают цель.

Добиться этого удалось за счет новой автоматизированной системы управления огнем, которая обеспечивает расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами в зависимости от дальности от объекта поражения, местоположения самой артустановки, направления ветра и так далее.

При этом экипаж боевой машины вообще может визуально не наблюдать цель, за это отвечает система. Внешне это обычный айпад, установленный в боевом отделении САУ. На нем отображается цифровая карта местности, приходят данные с А-100 "Премьер", других самолетов или вертолетов, а также отдельных наблюдателей или того же "Пенициллина". Все это автоматически обрабатывается, и экипажу боевой машины остается только нажать на кнопку "огонь".

Еще недавно подобный расчет делался по голосовой связи, а командир артиллерийского расчета в блокноте карандашом высчитывал траектории и темп стрельбы. Понятно, что времени на все это уходила уйма. И враг мог переместиться, и собственную батарею могли обнаружить и накрыть встречным огнем.

На "Армии-2020" ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех") показал во всех отношениях уникальный гаджет - "Планшет-А". Он выполнен в форм-факторе переносного бытового ударопрочного устройства. Это одно из немногих в стране малогабаритных носимых средств автоматизации управления артиллерийскими, минометными подразделениями и подразделениями реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Комплекс автоматизированного управления огнем "Планшет-А" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

"Планшет-А" обеспечивает автоматизацию работы командиров батарей по получению целеуказания и проведению расчетов на поражение цели. По каналам защищенной связи он подключается к единой системе тактического управления боем, получает карты местности, отображает позиции и цели, информацию о которых на него передают с различных средств разведки. Сюда же поступают данные с метеокомплексов и баллистических станций. Командиру артиллерийской батареи остается нажатием стилуса или пальца отметить цель на сенсорном экране и дать команду на ее поражение.

Планшет позволяет управлять различными артиллерийскими системами, начиная от минометов и буксируемой артиллерии до самоходных артиллерийских установок типа "Мста-С" и "Коалиция", а также РСЗО типа "Торнадо-Г". Причем как по отдельности, так и в составе смешанных порядков. Например, минометов, пушек, САУ и РСЗО одновременно. И все это возможно в том числе благодаря машине артиллерийской разведки "Пенициллин".

Полет навигатора

Очки виртуальной реальности делают управление современной военной техникой еще более изощренным. Тот же ВНИИ "Сигнал" продвигает сегодня систему "прозрачной брони". Под этим словосочетанием за Западе понимается использование технологии IronVision. Ее суть в том, что оператор военной техники может через виртуальную среду управлять прицелами, средствами целеуказания и вести общее управление боевой машиной, находясь от нее в десятках километров. Сегодня опыты ставятся на БМП-3. Модернизированная БМП способна форсировать водные преграды и стрелять на плаву. И все это делается в виртуальной 3D-реальности.

"Сигнал" уже "оцифровал" приводы авиационной пушки 2А42, стоящей на ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52М. Раньше в системе ее управления стояли аналоговые датчики. Теперь цифровые и прецизионные механизмы. Электрический привод обеспечивает наведение вооружения по горизонтали и вертикали. Эти новшества уже реализованы в комплексе "Панцирь-СА", могут быть установлены на танках Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 "Прорыв" и Т-14 "Армата". То есть вся эта техника уже потенциально стала дистанционно управляемой или полностью роботизированной.

Вертолет Ми-28Н Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В этом ряду надо особенно отметить прошлогодний эксперимент с истребителем пятого поколения Су-57 и дроном С-70 "Охотник", когда они вместе выполнили учебно-тренировочный полет. Это была демонстрация технологических возможностей и виртуализации ведения военных действий. Роботом могут управлять пилот истребителя, компьютер, установленный на борту машины, или человек с земли. В любом случае есть результат. Люди и роботы могут существовать на поле боя в одной "экологической нише".

Успехи в разработке систем разведки, целеуказания и наведения оружия сегодня одни из важнейших в области развития вооружения и техники. Минобороны придает особое значение внедрению роботизированных комплексов, так как это позволяет сохранить жизнь военнослужащим при выполнении боевых задач. Роботы или, правильнее, роботизированные комплексы - управление ими все еще находится в руках человека - есть во всех родах и видах вооруженных сил. Для работы с ними необходимы не только надежные каналы связи, но и системы точного позиционирования и целеуказания. В их ряду - комплекс "Пенициллин".

На вооружение российской армии ранее поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками, которые имеют существенные погрешности при определении позиций артиллерии противника.

Например, такие как АЗК-7М, СНАР-10 "Леопард", СНАР-15 "Селенит", артиллерийский комплекс разведки и обслуживания стрельбы наземной артиллерии АРК-1М "Рысь", радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и артиллерии "Зоопарк-1". Обилие разновидностей подобной техники говорит о высокой важности такого оборудования при проведении современных боевых операций. Можно надеяться, что и комплекс со звучным названием "Пенициллин" займет в их рядах достойное место.