Сезон охоты на БЛА открыт

Министерство обороны ждет от конструкторов РЭБ прорыва в области противодронных комплексов

Нельзя сказать, что опасность использования противником разведывательных и ударных беспилотников не осознавалась электронным сектором оборонно-промышленного комплекса России еще десять лет назад. И что сейчас, когда дроны показали свои способности, создатели комплексов радиоэлектронной борьбы якобы оказались у разбитого корыта. Вовсе нет. Уже довольно давно в России идут многочисленные разработки противодронных электронных средств, которыми занимаются и новые частные компании, и предприятия-ветераны, накопившие громадный опыт в создании сложных электронных комплексов.

Часто мелькают сообщения о том, как проходят испытания или как очередной «убийца дронов» демонстрируется на международной выставке. Однако между презентацией образцов и использованием их в армии пропасть огромной ширины, которую практически ни один из «убийц» преодолеть не в состоянии. Поэтому все наши ожидания по отражению налетов беспилотников пока связаны с привычными ракетными комплексами ближнего действия и малой дальности – с «Панцирем», с «Сосной», с «Кубом», даже с ЗРК средней дальности «Бук». А большая часть разрекламированных комплексов РЭБ бесследно исчезает.

Электронный «обрез»

Подавляющее большинство разрабатывающихся в стране комплексов электронного противодействия предназначено для «обрубания» всех каналов связи беспилотника с внешним миром, в роли которого выступает удаленный оператор, дистанционно управляющий полетом дрона, а также спутники. Этих каналов три: получение дроном управляющих команд, передача дроном оператору информации от видеокамер, а также прочей разведывательной аппаратуры, получение от спутника сигнала GPS.

И тут изделий наразрабатывали, что называется, на любой вкус. В концерне «Калашников» два года назад объявили о создании электронного ружья «REX-1», внешне напоминающего обрез. Весит 4,5 килограмма. 30-градусным электромагнитным лучом создает помехи во всех трех каналах. Дальность действия – 500 метров.

Нечто похожее по принципу действия создали в частной компании «Локмас». Это тоже переносной «обрез», называющийся «Ступор». Он тяжелее на килограмм и имеет дальность на 100 метров больше. «Ступор» делает беспилотники недееспособными при непрерывном их облучении от 4 до 25 секунд.

“ Комплексы РЭБ, которые гарантированно способны предотвращать доступ дронам противника в обороняемое воздушное пространство, либо появятся в ближайшее время, либо уже существуют ”

Необходимо сказать, что такого рода электронные ружья имеют существенный недостаток – они не оснащены аппаратурой обнаружения. То есть все зависит от размера дрона, от зрения стрелка и от погодных условий.

Этим летом генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов сделал странное заявление. Разработанный концерном ручной противодронный комплекс «Пищаль-ПРО» выходит на рынок. О каком рынке идет речь? О международном оружейном? Но в этом сегменте толкается локтями множество производителей, преимущественно из Top-100 мировых компаний ВПК. О российском открытом рынке бытовой техники? Вряд ли на это будет получено разрешение, потому что на «Пищаль-ПРО» обратило пристальное внимание МВД, которому тоже необходимо бороться с дронами – от «хулиганских» до террористических. А вот про постановку комплекса на вооружение и его закупках для армии ничего не слышно.

«Автоматика» создала еще два противодронных комплекса, более солидных. «Таран» предназначен для отражения атаки роя беспилотников, действуя полностью в автоматическом режиме. Надо воткнуть в землю треногу, закрепить на ней «чемодан» с электроникой и антеннами и нажать кнопку. Это приведет к тому, что электромагнитным «зонтиком» будет прикрыта полусфера диаметром 2700 метров.

«Сапсан» – стационарный комплекс солидных размеров. Он уже имеет аппаратуру обнаружения беспилотников, как активную, так и пассивную, дальность действия которой достигает 100 километров. Обнаружив в небе чужие дроны, он включает помеховое воздействие на них.

В противодронную гонку включился и концерн «Созвездие», входящий в госконцерн «Ростех». Его инженеры размахнулись, создав целое семейство комплексов «Солярис» – от переносных до стационарных, прикрывающих от атак беспилотников площадь 80 квадратных километров.

Некоторые переносные комплексы-ружья оснащаются еще механизмом, подавляющим работу оптико-электронных каналов дронов. Это либо стробоскоп, либо лазер, ослепляющие оптику. Однако если электронный луч имеет раствор 20 или 30 градусов, то лазером надо бить точно в цель, в «десятку». Вряд ли на расстоянии нескольких сот метров достижима такая точность стрельбы.

«Серп» против «Жнеца»

Есть комплексы, описание которых граничит с научной фантастикой. На форуме «Армия-2018» концерн «Росэлектроника» показывал комплекс «Серп», смонтированный на шасси от ЗРК «Бук». Он имеет аппаратуру обнаружения воздушных целей и СВЧ-пушку, которая выжигает электронику беспилотников. Как отдельные дроны, так и их рои обнаруживаются на значительном удалении при помощи РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Максимальная дальность действия пушки – 20 километров. Осадки – дождь, снег, а также туман поглощают часть энергии, из-за чего дальность действия пушки сокращается.

Прежде всего необходимо сказать, что такого рода воздействие, которое называется электромагнитным импульсом (ЭМИ), требует огромного расхода энергии. И то лишь для выдачи короткого импульса, а не постоянного облучения. Но и с воздействием ЭМИ не все так просто, в противном случае в десятке стран с развитой технологией уже существовало бы электромагнитное оружие. Пережечь микросхемы класса Military довольно непросто, они выдерживают без пробоя p-n-переходов напряженность электрического поля 10 киловольт/метр и даже более.

Фото: biletik.aero

Также следует напомнить, что нечто подобное в России уже создавалось. И в начале 2000-х годов даже был создан работоспособный образец – мобильный комплекс «Ранец-Е». Он предназначался для того, чтобы стать электронным комплексом малой дальности в системе ПВО. Ему предстояло перехватывать не только беспилотники, но и пилотируемые самолеты и вертолеты, а также крылатые ракеты.

«Ранец-Е» смонтирован на колесном шасси МАЗ-534, весит пять тонн. Выдает импульс сантиметрового диапазона волн длительностью 20 наносекунд и мощностью 500 мегаватт. Вот этот импульс поражает электронику на расстоянии до 10 километров. У комплекса есть ряд недостатков, но главный, из-за чего он до сих пор не принят на вооружение, заключается по сути в его одноразовости. Нет, он не взрывается при выдаче импульса гигантской мощности. После выдачи ЭМИ дизель-генератор должен в течение 20 минут накапливать в конденсаторной батарее энергию для следующего выстрела. Для комплекса, входящего в состав ПВО, в условиях массированных эшелонированных атак такая пауза совершенно непозволительна.

Также следует обратить внимание на то, что «Ранец-Е» разрушает электронные компоненты на расстоянии до 10 километров, а у «Серпа» этот параметр равен 20 километрам. Что выглядит крайне странно. Вряд ли в нем используют какой-то неведомый прежде источник энергии.

Однако несмотря на бурную деятельность разработчиков противодронового РЭБ-оружия, Министерство обороны не спешит принимать его на вооружение. Видимо, содержимое технических описаний на предлагаемые образцы существенно отличается от реальных результатов. С гражданскими беспилотниками, в которых не предусмотрена защита от средств подавления их работы, справляться не так уж и сложно. И совсем другое дело военные машины, обладающие повышенной помехозащищенностью.

Один из способов защиты дрона, когда на него начинает действовать источник помех, состоит в смене рабочих частот. И таких переключений, плавающих, может быть очень много. Четырехкилограммовым электронным ружьям отслеживать эти метания по частотному диапазону крайне сложно. Также используется прием дублирования принимаемой и передаваемой информации. И совсем трудно бороться с дронами, у которых отключен канал связи с оператором, а боевое задание исполняется в соответствии с заложенной в память программой. А уже на подходе дроны, которые будут иметь искусственный интеллект, пусть и в зачаточной форме. Есть и еще одна серьезная проблема: навигация некоторых беспилотников строится не на основании сигналов GPS, а за счет работы инерциальной системы управления, что повышает у дрона автономность и защиту от внешних воздействий.

Русский прорыв

Однако неверно было бы считать отсутствие практических результатов в области противодронных комплексов слабостью инженерной мысли, работающей в сфере РЭБ. Как раз напротив – достижения впечатляющие. Многие комплексы, например популярная «Красуха-4», сильно удручают вероятного противника.

Так, командующий ВВС США в Европе бригадный генерал Франк Горенк признается, что достижения России в области РЭБ сводят на нет все преимущества высокотехнологичного оружия, которое используется в армиях стран НАТО. Потому что новейшее электронное оружие русских полностью парализует функционирование американской электроники, установленной на ракетах, самолетах, кораблях, танках.

Столь же мрачно смотрит на проблему американского отставания в этой области военной техники командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес: «Российские подразделения РЭБ обладают заоблачными возможностями».

С конкретной причиной столь вопиющего отставания прекрасно знаком бывший начальник РЭБ сухопутных войск США Лори Бакхут: «Наша главная проблема в том, что мы не воевали в условиях подавления связи на протяжении нескольких десятилетий, поэтому понятия не имеем, как в такой ситуации действовать. У нас отсутствуют тактика и алгоритм работы, мы совершенно не подготовлены к ведению боевых действий в условиях отсутствия связи. США не обладают столь обширными возможностями РЭБ, какими владеет Россия. У нас очень хорошая радиоразведка, и мы можем вести прослушку круглые сутки, но по выведению аппаратуры из строя – тут наши возможности и до одной десятой от аналогичных показателей Российской армии недотягивают».

Официальная информация по российским комплексам РЭБ минимизирована. А некоторые направления засекречены. Так, например, известно, что комплексы «Самарканд» уже развернуты или разворачиваются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области, а также в Беларуси. Но втайне содержатся не только характеристики этого комплекса, но и его назначение.

Российские электронщики, алгоритмисты и радиотехники в новом столетии совершили прорыв в области РЭБ. Появилось новое поколение комплексов, которые максимально задействуют возможности, предоставляемые цифровыми технологиями. В ряде комплексов используется воздействие на аппаратуру противника, получившее название неэнергетических помех. Суть их такова. Современные средства обнаружения и цифровой обработки позволяют иметь точную копию сигналов противника. При этом в ответ посылается аналогичный сигнал, в котором, однако, изменены важнейшие параметры. Ложный сигнал в искаженном виде возвращается неприятелю. Это приводит к нарушению работы электронных схем.

Так что сомневаться не приходится – либо в ближайшее время появятся комплексы РЭБ, которые гарантированно будут предотвращать доступ дронам противника в обороняемое воздушное пространство, либо они уже существуют. Например, «Красуха-4» вполне возможно не только блокирует сигнал GPS в радиусе 300 километров, но и обрушивает дроны. Во всяком случае в Сирии такие случаи зафиксированы. Или же это был какой-то иной комплекс, например «Инфауна» или «Ртуть-БМ».

Ну а Рособоронэкспорт на международных выставках продвигает уже частично рассмотренные выше образцы – «Репеллент», «Сапсан-Бекас», «Купол», «Рубеж-Автоматика», «Луч» и «Пищаль». Однако существует незыблемое правило торговли оружием: если предлагаемый продавцом товар не находится на вооружении армии страны-производительницы, то у покупателя к нему немного доверия.

Но представляется, что значительные перспективы у разработки комплекса «Эгида», которая должна завершиться в следующем году. «Эгиду» создают в концерне «Вега», который разрабатывал радиотехнический комплекс для перспективного самолета ДРЛОиУ А-100. В комплекс русского АВАКСа вошла аппаратура не только радиолокации, но и радиотехнической разведки.

«Эгида» решает три задачи – обнаруживает дроны, определяет их тип и выводит из строя, перехватив управление. Радиус действия комплекса – 10 километров. В памяти комплекса «Эгида» хранятся данные по изученным дронам, в связи с чем взлом их системы управления занимает одну-две секунды. Если же дрона нет в каталоге, то «Эгиде» придется, используя искусственный интеллект, подобрать к нему отмычки. На это может уйти до нескольких минут, но положительный результат все равно будет получен.

У этого комплекса есть и еще одна полезная функция. Он способен определять точку, из которой оператор управляет беспилотником и передает ее координаты артиллеристам или ракетчикам.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (859) за 1 ноября 2020 года