"Хорошо себя зарекомендовали": дроны концерна "Калашников" прошли испытания в Сирии

Чемезов рассказал об успешном использовании беспилотников «Калашникова» в Сирии

«Ростех» ожидает заказов на боевые беспилотники от Минобороны, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. При этом военное ведомство попросило ускорить создание этого вида оружия. По словам Чемезова, дроны, созданные концерном «Калашников», уже прошли боевое крещение в Сирии и хорошо себя зарекомендовали.

Беспилотники концерна "Калашников" хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий в Сирии, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время брифинга.

По его словам, Минобороны «с удовольствием» приобретает как разведывательные, так и боевые дроны.

Кроме того, глава госкорпорации отметил, что, несмотря на компактность этого оружия и меньшую по сравнению с большими беспилотниками мощность, они продемонстрировали высокую эффективность.

Как подчеркнул Чемезов, Министерство обороны попросило предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников.

"У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - подчеркнул Чемезов.

Он обратил внимание, что "Охотник" уже испытывался в связке с истребителем 5-го поколения Су-57.

К данному моменту в линейке компании ZALA - ведущей в "Калашникове" в области разработки беспилотников - известны два боевых изделия. Речь об ударном дроне "ZALA-KYB" и его дальнейшем развитии "ZALA Ланцет".

Последний может выполнять разведывательную, связную, навигационную, высокоточную ударную функцию.

«ZALA Ланцет" был представлен концерном "Калашников" на "Армии-2019". Как рассказал журналистам Сергей Чемезов, дрон по эффективности превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.

3 июля главный конструктор группы компаний ZALA AERO (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров сообщил ТАСС, что заводские испытания ударного беспилотника "ZALA Ланцет" полностью завершены.

По словам Чемезова, на данный момент опытную эксплуатацию проходит разведывательно-ударный беспилотник "Корсар", разработанный рыбинским КБ "Луч" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника госкорпорации "Ростех").

Он отметил, что «Ростех» сейчас ожидает заказа на серийные поставки для Минобороны России.

"Если снова говорить про создание средних беспилотников, то также можно вспомнить БЛА "Корсар", который может нести на себе вооружение. Его уже представляли на параде Победы и на выставке "Армия". Есть несколько экземпляров, они летают, проходят опытную эксплуатацию", - подчеркнул Чемезов.

Говоря о серийных поставках этого комплекса в войска, он также отметил, что решение остается за Минобороны. "Как только от них поступит заказ, начнется серийный выпуск "Корсара", - уточнил глава госкорпорации.

Дальность полета "Корсара" достигает 900 км, а радиус передачи данных - 100 км. При этом данный показатель можно увеличить, если использовать несколько аппаратов в качестве ретрансляторов.

Впервые аппарат предстал перед публикой на ночных репетициях парада Победы в Москве в 2018 году.

В мае того же года в Ростехе распространили информацию, что "Корсар" будет модернизирован с увеличением радиуса действия и оснащением системами радиоэлектронной борьбы.

"Корсар" был создан для ведения разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов, а также аэрофотосъемки. Аппарат оснащен поршневым двигателем с толкающим винтом. Он может развивать скорость до 150 км/ч. Его масса составляет 200 кг, размах крыла - 6,5 м, длина фюзеляжа - 4,2 м.

Кристина Сизова