Рособоронэкспорт и Концерн "Вега" заключили соглашение об охране результатов интеллектуальной деятельности

ЦАМТО, 25 августа. В рамках МВТФ "Армия-2020" входящие в ГК Ростех АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" 24 августа заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества.

Со стороны Рособоронэкспорта соглашение подписал генеральный директор компании, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев, со стороны Концерна "Вега" – его генеральный директор Вячеслав Михеев.

"На мировом оружейном рынке сегодня наблюдается стабильный рост спроса на проекты по технологическому партнерству. Рособоронэкспорт следует этому тренду, выполняя поручение президента Российской Федерации по наращиванию несырьевого экспорта, в частности высокотехнологичных услуг. Опыт реализации проектов трансфера технологий в оборонной сфере показывает высокую важность обеспечения правовой охраны передаваемых разработок и ноу-хау. Рособоронэкспорт активно наращивает компетенции в области защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности и готов оказывать всестороннее содействие российским оборонным предприятиям", – сообщил Александр Михеев.

Соглашение о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и Концерном "Вега" заключено в целях координации действий сторон по правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащейся в продукции военного назначения, при осуществлении военно-технического сотрудничества.

"Концерн "Вега" является крупнейшей высокотехнологичной компанией России с активной экспортной политикой. Мы видим, что проекты по технологическому партнерству сегодня дают огромное конкурентное преимущество на внешнем рынке. Однако в этой области имеются риски для наших ноу-хау – существенных активов компании, неправомерное использование которых может привести к потере выручки и проявлениям недобросовестной конкуренции. Уверен, что сегодня залогом успеха на рынке трансфера технологий является объединение компетенций Рособоронэкспорта и промышленности", – отметил Вячеслав Михеев.

Анализ мирового рынка вооружений и военной техники показывает наличие случаев неправомерного использования российских ноу-хау, что приводит к прямым и косвенным убыткам предприятий промышленности, а в ряде случаев к имиджевым потерям всего оборонно-промышленного комплекса страны. В Рособоронэкспорте уже есть положительный опыт пресечения за рубежом недобросовестной конкуренции в отношении интеллектуальной собственности. Так, на территории Республики Колумбии аннулированы два товарных знака, сходных до степени смешения с товарным знаком "ROSOBORONEXPORT", что подтверждено вступившим в силу постановлением патентного ведомства Колумбии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".