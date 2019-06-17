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17.06.2019
ТАСС

Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе

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Военные атташе иностранных государств
Военные атташе иностранных государств.
Источник изображения: http://patriot-expo.ru/

В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Военные атташе более чем из 10 государств, в том числе Армении, Венесуэлы и Сирии, принимают участие в проходящем в воскресенье традиционном Международном севастопольском офицерском бале. Об этом сообщил ведущий программы.

"Приехали военные атташе из разных стран, в том числе Армении, Бурунди, Венесуэлы, Камеруна, Конго, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Руанды, Сирии, Судана", - сказал он.

Как проинформировала руководитель проекта "Большой севастопольский офицерский бал" Екатерина Графодатская, атташе вместе с супругами стали не просто зрителями - они, например, вместе с другими парами станцевали полонез. По ее сведениям, в частном порядке на мероприятии присутствуют представители и других государств, в том числе Швейцарии.

Согласно данным главнокомандующего Черноморским флотом Игоря Осипова, на бал прибыли военные атташе в общей сложности из 15 стран. Впервые такая практика была опробована в 2018 году.

Всего, по информации организаторов, бал собрал около 1 тыс. человек. Большая часть участников - это жители Севастополя, офицеры-черноморцы со своими дамами, среди которых тоже немало военнослужащих, и гражданские пары. Вечер традиционно проходит на знаковом месте - на Михайловской батарее, которая использовалась и во время первой обороны Севастополя в период Крымской войны, и в Великую Отечественную. Сейчас здесь находится военно-исторический комплекс, во дворе которого специально для бала монтируют площадку с танцевальным паркетом и зону для зрителей.

Большой севастопольский офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества "Благородное собрание Севастополя", который осуществляется при содействии Черноморского флота России, правительств Севастополя и Республики Крым.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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