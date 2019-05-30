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30.05.2019
Вестник Мордовии

Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"

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Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

В России разработана новая версия модернизации БРДМ-2, после которой знаменитую бронемашину уже не хочется называть "Бардаком". Настолько она отличается в лучшую сторону от оригинала.

Если ранее этот колесный разведчик критиковали за недостаточно надежную броню, то сейчас спереди и на бортах на нем установили дополнительные модули бронирования.

Наконец-то убраны давно уже ставшие ненужными дополнительные выдвижные колеса.

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

Для удобства посадки и высадки в бортах появились люки. Старый карбюраторный мотор заменили на дизельный. Эффективность применения пулеметной установки, состоящей из 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТМ, существенно повысили внедрением стабилизатора и нового прицела с ночным каналом и автоматом сопровождения цели.

Также для наблюдения за местностью имеются видеокамеры. В распоряжении экипажа - новые рации.

Партии такой техники уже поставлены вооруженным силам Киргизии и Лаоса.

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

В этой новой версии БРДМ-2 можно с успехом демонстрировать даже на самых масштабных выставках вооружений, например, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он обязательно привлечет внимание как специалистов, так и обычных посетителей.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Киргизия
Лаос
Россия
Продукция
B-52
БРДМ-2
КПВТ
ПКТМ
Проекты
АРМИ-20XX
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8 комментариев
№1
30.05.2019 12:30
Хаххаахахах)))))

Цитата, q
Если ранее этот колесный разведчик критиковали за недостаточно надежную броню, то сейчас спереди и на бортах на нем установили дополнительные модули бронирования.

Цитата, q
Наконец-то убраны давно уже ставшие ненужными дополнительные выдвижные колеса.

Цитата, q
В этой новой версии БРДМ-2 можно с успехом демонстрировать даже на самых масштабных выставках вооружений, например, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
0
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№2
30.05.2019 12:55
Противоминная защита так и не появилась - печаль. На сколько улучшилась баллистическая защита - не понятно: какие боеприпасы держит и в какие места? Судя по фото, лишь в некоторых местах улучшилась бронезащита - навесили бронещиты лишь в некоторые места. Не используется при этом лёгкая керамическая броня? Вроде ж научились её делать.

Можно ли ездить не высунув башку из люка? Кондиционеры есть?

На базе "Бумеранга" никак не сделать 2-осный вариант? "Бумеранг" слишком широкий и высокий? И его модульность никак не поможет снизить эти габариты?
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№3
30.05.2019 13:12
Так налепить бронелистов надо ещё суметь... Хотя возможно есть оправдание,шасси большей нагрузки не выдержит.
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№4
30.05.2019 13:30
Если "бардак" переделывать на что то вменяемое там надо менять всё.
Движок, шасси (унифицировать с бтр-80), всю электронику и электрику, убирать башню ставить вынесенный БМ, добавлять бронирование, делать обивку внутри машины.
Короче легче наверное новое сделать. При условии что есть технологии производства броневой стали.
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№5
30.05.2019 13:34
Цитата, Враг сообщ. №2
Противоминная защита так и не появилась - печаль.
Это не всегда необходимо. Машина плавающая и отличается высокой проходимостью. Все поля и леса не заминировать.
Цитата, Враг сообщ. №2
"Бумеранг" слишком широкий и высокий? И его модульность никак не поможет снизить эти габариты?
Как Вы себе представляете модульность корпуса?)))
Брдм это по сути плавающий джип на 4-5 человек личного состава. Соответственно 4 ведущих колеса и небольшие габариты.
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№6
30.05.2019 13:56
Цитата, Grey_wolf сообщ. №5
Это не всегда необходимо. Машина плавающая и отличается высокой проходимостью. Все поля и леса не заминировать.
Это всё же колёсная техника, ей не надо обходить по полю с фланга оборону, колёсная техника - она прежде всего для дорог, а дороги вполне себе минируют. Да, дороги могут быть и грутовыми, разбитыми, но всё же это дороги, а ездят в основном по ним, а тем более колёсная техника.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №5
Как Вы себе представляете модульность корпуса?)))
Корпуса могут быть и разными, с разным количеством катков, осей, можно делать БТР, можно БМП, можно БРЭМ, танк, миномёт и т.д.. Может они и поуже, пониже могут быть. Корпус - лишь часть платформы. Весь вопрос в том как там эта модульность сделана, какие есть ограничения.

Цитата, Grey_wolf сообщ. №5
Брдм это по сути плавающий джип на 4-5 человек личного состава. Соответственно 4 ведущих колеса и небольшие габариты.
Я бы вот вообще не использовал в МО бронетехнику типа "Тигра". Может для полиции, каких-то спецслужб и сойдёт такой пепелац, но для армии он слишком уж недозащищён, особенно в части противоминной защиты, а ещё и не плавает. Нужно что-то типа БРДМ с V-образным дном, со специальным креслами, гасящими удар взрыва, с современной лёгкой, модульной бронёй (можно навешать дополнительную), с дистанционно-управляемым боевым модулем,  с хорошей осведомлённостью на 360 градусов в любое время суток, который бы выдерживал подрыв как миниум на 6 кг тротила под дном и как минимум держал бы бронебойную пулю Б-32 из СВД в любую часть, спереди может и .50, с ДЗ, КАЗ - от кумулятивных боеприпасов, а может и от БОПС тоже.
+2
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№7
30.05.2019 16:21
Цитата, Враг сообщ. №6
Корпуса могут быть и разными, с разным количеством катков, осей, можно делать БТР, можно БМП, можно БРЭМ, танк, миномёт и т.д.. Может они и поуже, пониже могут быть. Корпус - лишь часть платформы. Весь вопрос в том как там эта модульность сделана, какие есть ограничения.
Ну вот подумайте что от базового курганца может подойти для курганца-брдм.
Движок? Нет, избыточно. Корпус? Другой. Подвеска, радиостанция. Возможно. БМ - возможно. Средства наблюдения? Нет.
Т.е. по сути это не модульность, а унификация по узлам и агрегатам.
Цитата, Враг сообщ. №6
Это всё же колёсная техника, ей не надо обходить по полю с фланга оборону, колёсная техника - она прежде всего для дорог, а дороги вполне себе минируют. Да, дороги могут быть и грутовыми, разбитыми, но всё же это дороги, а ездят в основном по ним, а тем более колёсная техника.
Но брдм изначально задумывался для бездорожья.
Цитата, Враг сообщ. №6
Я бы вот вообще не использовал в МО бронетехнику типа "Тигра".
Для ведения службы легковые автомобили нужны, что бы не жечь солярку на передвижение от объекта к объекту. Но тигра многовато. А в операциях тигра "маловато".
Цитата, Враг сообщ. №6
Нужно что-то типа БРДМ с V-образным дном, со специальным креслами, гасящими удар взрыва, с современной лёгкой, модульной бронёй....
Еще раз - брдм из другой оперы относительно МРАП. При всей схожести конструкции. (хотя какая там схожесть кроме 4-х колес?).
Для передвижения в штабной колонне возможно описанное Вами подойдет. Для разведки и диверсий нужна машина с высокой проходимостью способная быстро передвигаться в т.ч. и по дорогам.
Т.е. в любом случае придется чем то жертвовать. И скорее всего в угоду передвижения придется жертвовать бронированием.
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№8
30.05.2019 17:27
Машину модернизировали для подарков союзникам по ОДКБ. Дешево и сердито. ИМХО.

Россия подарила Киргизии военной техники на 385 млн рублей
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/422749
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