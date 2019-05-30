Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

В России разработана новая версия модернизации БРДМ-2, после которой знаменитую бронемашину уже не хочется называть "Бардаком". Настолько она отличается в лучшую сторону от оригинала.

Если ранее этот колесный разведчик критиковали за недостаточно надежную броню, то сейчас спереди и на бортах на нем установили дополнительные модули бронирования.

Наконец-то убраны давно уже ставшие ненужными дополнительные выдвижные колеса.

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

Для удобства посадки и высадки в бортах появились люки. Старый карбюраторный мотор заменили на дизельный. Эффективность применения пулеметной установки, состоящей из 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТМ, существенно повысили внедрением стабилизатора и нового прицела с ночным каналом и автоматом сопровождения цели.

Также для наблюдения за местностью имеются видеокамеры. В распоряжении экипажа - новые рации.

Партии такой техники уже поставлены вооруженным силам Киргизии и Лаоса.

Источник изображения: Фото: www.facebook.com/houmphet.manisouk

В этой новой версии БРДМ-2 можно с успехом демонстрировать даже на самых масштабных выставках вооружений, например, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Он обязательно привлечет внимание как специалистов, так и обычных посетителей.

Лев Романов