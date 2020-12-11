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Российская газета

Новейшая версия БРДМ-2 замечена на учениях армии Киргизии

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Источник изображения: Генеральный штаб КР / youtube.com

В учениях одного из общевойсковых соединений киргизской армии, дислоцированных в южном регионе страны, приняли участие модернизированные БРДМ-2.

Девять бронированных разведывательно-дозорных машин были переданы российской стороной в апреле прошлого года, в ходе визита Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Данная техника отличается от базовых образцов повышенными тактико-техническими характеристиками. Так, многие узлы и агрегаты были заменены на современные. Вместо старого двигателя, работающего на бензине, появился 150-сильный дизельный. Максимальная скорость по шоссе возросла до 100 км/ч. Сохранена способность преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу теперь составляет рекордные 1500 км.

Защита усилена дополнительным бронированием, способным выдерживать попадания в лобовую часть пуль от 14,5-мм пулеметов КПВ, а борта могут противостоять боеприпасам ДШК, НСВ "Утес", американским М2 и китайским W85.

Несмотря на повышенную пулестойкость, боевая масса даже немного уменьшилась - с 7000 до 6900 кг.

И, хотя вооружение осталось прежним (пулеметы КПВТ и ПКТ), после установки современной системы управления огнем эффективность его применения значительно возросла, в том числе в темное время суток.

Экипаж - 5 человек.

Модернизированные БРДМ-2 также находятся на вооружении армий Лаоса, Мьянмы, Сербии и Таджикистана.



Алексей Брусилов

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