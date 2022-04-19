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Российская газета

Новейшая российская версия БРДМ-2 замечена в Сирии

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Источник изображения: SANA / https://sana.sy

В Сирии замечены модернизированные в России БРДМ-2МС. Фотографии бронированных разведывательных машин, участвующих в армейских учениях, были обнародованы информационным агентством SANA.

Вооруженные силы этого дружественного ближневосточного государства эксплуатируют БРДМ-2 уже более пятидесяти лет. Известно, что такая техника и созданные на ее базе самоходные противотанковые комплексы 9П133 "Малютка-П" принимали участие в боевых действиях против Израиля в октябре 1973 года. Тогда экипажам ПТРК удалось подбить значительное число танков Centurion.

Несколько позже из СССР были получены также выполненные на шасси "бардаков" зенитные ракетные установки 9К31 "Стрела-1". Сообщалось о сбитых с их помощью американских А-6Е и А-7Е в небе над Ливаном в 1983 году.

К моменту начала гражданской войны и иностранной агрессии в 2011 году "двойки" в основном использовались силами охраны правопорядка. В сухопутных войсках их эксплуатировали очень ограниченно, сосредоточив большую часть на базах хранения.

Впоследствии из-за больших потерь в бронетехнике БРДМ-2 стали чаще применять для сопровождения транспортных колонн и патрулирования улиц некоторых населенных пунктов.

Что же касается появления самой новой модификации МС, то сирийские вооруженные силы стали шестыми из получивших этот вариант боевой машины. Известно, что сейчас они также имеются в Лаосе, Киргизии, Сербии, Таджикистане, Мьянме.

Главные отличия от первоначальных версий заключаются в использовании 150-сильного дизельного двигателя, демонтаже выдвигаемых дополнительных колес, установке дополнительного бронирования, а также новейших приборов наблюдения и прицеливания, позволяющих гораздо эффективнее применять имеющиеся башенные 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТМ.

Неоднократно отмечалась, что именно эта модификация в настоящее время считается лучшей из более чем двух десятков вариантов, разработанных в различных странах мира.


Алексей Брусилов

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Страны
Израиль
Киргизия
Лаос
Ливан
Мьянма
Россия
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Сирия
США
Таджикистан
Продукция
9M14 Малютка
БРДМ-2
КПВТ
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Проекты
Военные учения
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