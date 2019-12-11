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Вестник Мордовии

Легендарный "Бардак" в виде БРДМ-2МС становится еще более популярным в мире

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Источник изображения: Фото:"Отвага2004"

Знаменитая советская бронемашина БРДМ-2 в 2019 году, похоже, обрела вторую молодость. Пройдя значительную модернизацию, после которой к названию были прибавлены две буквы - "МС", "Бардак" поступил на вооружение дружественных армий Лаоса, Киргизии, Сербии и Таджикистана.

Недавно в Сети появилась фотография, сделанная на территории Вьетнама. На ней запечатлен тягач, перевозящий на своем прицепе новенький БРДМ-2МС. Машина следует транзитом в Лаос, у которого нет своих морских портов.

Видимо полученные в начале года бронемашины понравились лаосцам, и они решили обзавестись дополнительным количеством. В принципе, это не удивительно, по мнению многих военных экспертов, в том числе и зарубежных, эту модификацию можно назвать лучшей из всех, что создавались.

Разработчики не стали экспериментировать с новым вооружением, а оставили старые проверенные многочисленными войнами и конфликтами 14,5-мм КПВТ и спаренный 7,62-мм ПКТМ.

Зато появилась полноценная система управления огнем, позволяющая обнаруживать противника на расстоянии до 5 км днем и до 3,5 км ночью. Смонтирована спутниковая навигация и комплект камер кругового обзора.

Навесная броня обеспечивает хорошую защиту. В лоб она выдерживает попадание 14,5-мм пуль, а борта - 12,7-мм. Усилена и противоминная стойкость. Масса - 6 900 кг. Мощность дизельного двигателя - 150 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Машина сохранила возможность форсировать водные преграды вплавь. Запас хода можно считать рекордным - до 1500 километров.

Ожидается, что БРДМ-2МС примут участие в совместных российско-лаосских учениях "Ларос-2019".

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Страны
Вьетнам
Киргизия
Лаос
Россия
Сербия
Таджикистан
Продукция
БРДМ-2
КПВТ
ПКТМ
Проекты
Военные учения
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