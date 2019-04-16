Вооруженные силы Сербии приняли на вооружение 155-мм СГ Nora-B52 M15

ЦАМТО, 15 апреля. Министерство обороны Сербии объявило о принятии на вооружение Сухопутных войск страны первой батареи 155-мм/52 самоходных гаубиц Nora-B52 M15, разработанных национальным ОПК.

По итогам первых стрельб, проведенных 29 марта на общевойсковом полигоне "Пасулянске Ливаде", министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что за поставкой первой батареи последует закупка дополнительных гаубиц.

СГ Nora-B52, предназначенные для усиления и в конечном итоге замены 122-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", поступили на вооружение смешанной артиллерийской бригады, размещенной в г.Ниш.

Nora-B52 M15 разработана Военно-техническим институтом (VTI) в Белграде и производится на государственном предприятии Borbeni Slozeni Sistemi в Велика Плана.

С момента завершения разработки, гаубицы Nora-B52 уже экспортировались в Бангладеш, Кению и Мьянму. Сербские и кипрские СМИ недавно сообщили, что Никосия также заказала 24 установки Nora-B52. В 2017 году гаубицы прошли испытания в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.

СГ Nora-B52 размещена на шасси с колесной формулой 8х8 и развивает скорость 80 км/ч при движении по шоссе. Боевая масса машины – 36 т. Запас хода по топливу – 500 км. Боекомплект гаубицы составляет 12 боеприпасов и метательных зарядов в автомате заряжания и 24 боеприпаса и метательных заряда на стеллажах. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом составляет 41 км. Расчет – 5 человек. В качестве вспомогательного вооружения используется 12,7-мм пулемет. Кабина также оснащена ПУ дымовых гранат.