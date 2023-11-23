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ЦАМТО

Сербия близка к заключению контракта с Алжиром на поставку 48 ед. 155-мм/52 колесных САУ Nora-B52

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155-мм/52 самоходная гаубица Nora-B52 M15
155-мм/52 самоходная гаубица Nora-B52 M15.
Источник изображения: sr.wikipedia.org

ЦАМТО, 22 ноября. Президент Сербии Александр Вучич заявил 21 ноября, что Сербия близка к заключению контракта с Алжиром на поставку 48 ед. колесных самоходных артиллерийских установок Nora-B52.

По всей видимости, значительный прогресс в продвижении сделки был достигнут в рамках 18-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2023 (Дубай, ОАЭ, 13-17 ноября), в ходе которой состоялись обстоятельные двусторонние переговоры.

Как отмечает Armyrecognition.com, заявление президента А.Вучича подчеркивает приверженность Сербии укреплению оборонных связей с Алжиром и партнерства, которое развивалось на протяжении многих лет. Ожидается, что сделка будет иметь большое значение для укрепления позиций Сербии в регионе. Сербский ОПК, унаследовавший мощное военно-промышленное наследие Югославии, активно стремится расширить свое присутствие на международном рынке и соглашение с Алжиром является свидетельство крупного успеха по продвижению сербской продукции военного назначения на мировой рынок.

Со стороны ЦАМТО напомним, что первая батарея 155-мм/52 САО Nora-B52 M15, предназначенных для усиления и, в конечном итоге, замены 122-мм гусеничных самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", поступила на вооружение смешанной артиллерийской бригады Сухопутных войск Сербии, размещенной в г.Ниш, 15 апреля 2019 года. По итогам первых стрельб, проведенных на общевойсковом полигоне "Пасулянске Ливаде", министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что за поставкой первой батареи последует закупка дополнительных гаубиц.

Nora-B52 M15 (по всей видимости, данная последняя версия была предложена Алжиру) разработана Военно-техническим институтом (VTI) в Белграде и производится на государственном предприятии Borbeni Slozeni Sistemi в Велика Плана. С момента завершения разработки, гаубицы Nora-B52 уже были экспортированы в Бангладеш, Кению и Мьянму. В 2017 году гаубицы прошли испытания в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.

На проведенном 1 октября 2019 года в Никосии в ознаменование 59-й годовщины независимости Кипра военном параде были впервые продемонстрированы приобретенные в рамках модернизация национальной гвардии Кипра 155/52-мм самоходные гаубицы Nora-B52 и многоцелевые боевые бронированные машины BOV M16 "Милош" с колесной формулой 4x4 сербского производства.

СГ Nora-B52 размещена на шасси с колесной формулой 8х8 и развивает скорость 80 км/ч при движении по шоссе. Боевая масса машины – 36 т. Запас хода по топливу – 500 км. Боекомплект гаубицы составляет 12 боеприпасов и метательных зарядов в автомате заряжания и 24 боеприпаса и метательных заряда на стеллажах. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным боеприпасом составляет 41 км. Расчет – 5 человек. В качестве вспомогательного вооружения используется 12,7-мм пулемет. Кабина также оснащена ПУ дымовых гранат.

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Страны
Алжир
Бангладеш
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Кипр
Мьянма
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Пакистан
Сербия
Югославия
Продукция
B-52
M16
Гвоздика
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