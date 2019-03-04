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04.03.2019
Lenta.ru

В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет к США

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российская гиперзвуковая ракета "Авангард" может долететь до территории США за 15 минут, заявил командующий воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси (Terrence O’Shaughnessy). По его словам, она и другие неядерные снаряды способны прорвать противоракетную оборону и поразить цели в глубине страны. Об этом сообщает The Washington Times.

Офицер отметил, что большая дальность и точность новых российских ракет "позволяет им наносить удары далеко за пределами радиолокационного охвата военно-космической обороны".

Российские бомбардировщики, добавил О'Шонесси, в том числе Ту-95 и Ту-160, часто летают у побережья США, "чтобы продемонстрировать свои ядерные возможности". Опасность, по его данным, представляют и подлодки класса "Северодвинск" и надводные корабли в Арктике, оснащенные ракетными комплексами.

20 февраля президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, сказал, что создание "Авангарда" сопоставимо с созданием первого искусственного спутника Земли. Ранее он говорил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Ту-160
Ту-95
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Ядерный щит
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