В НАТО оценили госпрограмму вооружения России



Танк Т-14 Армата.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Танк Т-14 Армата.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Окончание интенсивной фазы перевооружения российских вооружённых сил и переход к систематическим поставкам новых образцов техники в войска вызывают пристальный интерес у руководства и экспертов НАТО.

В аналитическом докладе аналитики оборонного колледжа НАТО рассматривают вопросы реализации российской программы перевооружения армии до 2027 года, а также перспективы поставки новых образцов вооружений в войска. Аналитики Североатлантического альянса отмечают, что нынешняя госпрограмма вооружений стала уже пятой по счёту. При этом предыдущие масштабные планы по перевооружению российской армии и доведению доли новых вооружений и военной техники до 70% от общего объёма выполняются даже с некоторым опережением. Помимо программ импортозамещения и повышения финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ немалую роль сыграла и военная операция в Сирии.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс во время репетиции Парада Победы. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Немалый прогресс отмечают аналитики НАТО в вопросах развития стратегических ядерных сил России. Они выделяют перевооружение ракетных войск на новые комплексы "Ярс", а также дальнейшую разработку ракетных комплексов "Ярс-М" (также известных под названием "Рубеж"). При этом отмечается, что цель полной информатизации и цифровизации каналов коммуникаций в ракетных войсках будет с высокой степенью вероятности достигнута. Также к 2020 году объём нового оборудования в ракетных войсках достигнет 82%.

Примечательно, что в докладе отмечается довольно высокий уровень модернизации и в космических войсках: за последние пять лет на орбиту было выведено порядка 55 военных спутников, а на 2018 год намечен запуск орбитальных комплексов проекта "Репей". Спутники этого проекта являются довольно передовой разработкой и способны обнаружить радиолокационные станции, радиопередатчики, ракетные запуски, а также специфическое излучение генерируемое военной техникой. Аналогом такой системы может служить американская система Mentor.

В целом, натовские военные эксперты указывают на тот факт, что Россия и российский ВПК смогли, несмотря на все препоны, довести до конца намеченную программу до 2020 года, большое внимание уделить цифровизации армии, развитию робототехнических комплексов и новых средств ведения кибервойны. Из крупных программ повышения огневой мощи ВС России отмечается вооружение войск различными разновидностями комплексов "Торнадо", а также перевооружение на "Искандер-М".

Отдельный аналитический блок посвящён экономическим возможностям по реализации программы вооружений до 2027 года: по мнению натовских экспертов, при росте ВВП в районе 1,5% после 2020 года для достижения номинальных показателей расходов России необходимо будет довести расходы на оборону до 3% от ВВП, притом что сейчас цифры колеблются в размере 2,6–2,7%. В целом, по мнению натовцев, эта программа "вполне выполнима" и Россия уверенно "возвращается в число достойных уважения военных держав".

Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М". Источник: © РИА Новости, Александр Вильф

Следует отметить, что президент Путин ещё в начале года сообщил о принятии новой госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018–2027 годы. При этом глава государства подчеркнул, что в эти годы военно-промышленный комплекс России будет работать "стабильно и ритмично", а стратегическая задача — повысить к 2025 году долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30%, а к 2030 году — до 50%.

Согласно заявлениям представителей военного руководства страны, в десятилетку будут проводиться работы по ракетному комплексу "Сармат", зенитной ракетной системе (ЗРС) С-500 и гиперзвуковой ракете "Циркон". Предстоит завершить работы по проектам бронетехники на базе платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", а также поставка новых танков Т-90М и испытания глубокомодернизированных Т-80БВМ. Что касается авиации, намечено принятие на вооружение новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА, известный как Т-50) и МиГ-35, модернизация бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160М и Ту-22М3, а также создание перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

При этом в ходе совещания с представителями ОПК и военными на прошлой неделе президент Путин отдельно остановился на вопросах производства и поставки в войска анонсированных в послании президента прорывных образцах морского, авиационного и ракетного оружия. В частности, речь шла как раз о ракетных комплексах "Авангард" и новой баллистической ракете "Сармат", о которой с уважением отзывались аналитики НАТО.

Эти ракеты по планам должны поступить на вооружение уже в 2019 и 2020 годах соответственно. В то же время Путин отметил, что часть новейшей российской военной техники уже находится на боевом дежурстве.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Источник: © Минобороны РФ

— Сегодня в военном деле, как и везде, мы видим акцент на внедрение искусственного интеллекта и робототехники. Этим направлениям наши специалисты должны уделять особое внимание. Ряд новейших разработок уже производится и поступает в войска. Например, гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который был представлен на Параде Победы в Москве, и новейшие лазерные комплексы уже несут опытное боевое дежурство в южном военном округе, — отметил президент.

Евгений Емельянов