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04.03.2019
Газета.ru

Хеллоу, Америка: генерал США сообщил о сроках удара "Авангарда"

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В Пентагоне подсчитали время подлета "Авангарда" к США

Российская гиперзвуковая ракета "Авангард" долетит до территории США за 15 минут, заявил американский генерал Терренс О'Шонесси. Это неядерное оружие Вооруженных сил РФ может прорвать систему ПВО и ПРО США, убежден военный. Опасность для Штатов представляют корабли ВМФ России в Арктике, подлодки класса "Северодвинск" и бомбардировщки "Ту", патрулирующие берега Америки.

Всего за 15 минут российская гиперзвуковая ракета "Авангард" может долететь до территории США. Об этом заявил глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны генерал Терренс О'Шонесси, передает газета The Washington Times.

"Большая дальность и точность новых российских ракет позволяет им бить далеко за пределы зоны действия радаров нашей обороны", - подчеркнул американский генерал.

Прорыв системы ПРО США возможен, добавил он, и неядерные ракеты России могут поразить цели в глубине Америки. Отдельно О'Шонесси указал на стратегические бомбардировщики ВКС России Ту-95 и Ту-160, регулярно патрулирующие побережье США. Эти самолеты "демонстрируют свои ядерные возможности", добавил генерал. По его словам, опасность для Штатов представляют также подводные лодки класса "Северодвинск" и корабли Военно-морского флота России в Арктике, оснащенные ракетными комплексами.

Разработка комплекса "Авангард" началась еще в СССР как ответ на американские проекты в сфере противоракетной обороны. Однако экономические проблемы в стране и последующий распад Советского Союза в 1991 году вынудили отложить создание гиперзвуковой ракеты.

В середине 2000-х годов президент России Владимир Путин впервые объявил, что разработка гиперзвуковых стратегических комплексов идет полным ходом, сообщает ФАН.

"Мы разрабатываем новые стратегические комплексы, каких нет ни у кого в мире. Они будут работать на гиперзвуке, менять направление по курсу и высоте. Практически неуязвимые для противоракетной обороны", - заявлял тогда президент.

Испытания ракеты первое время были неудачными - "Авангард" не мог поразить цель. Однако уже в 2012 году гиперзвуковой снаряд попал точно в заданные координаты.

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию представил разработки новейших российских вооружений. Президент рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч).

Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое, как боковое, так и высотное, маневрирование. Это делает его неуязвимым для систем ПРО и установок противовоздушной обороны, даже эшелонированной.

Презентация Путина вызывала огромный резонанс в России и мире, и в США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил российский глава. Путин отметил, что скорость "Циркона" - 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать этими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" успешно проходят испытания.

Спустя пару дней пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Россия ответит на любую угрозу со стороны противника зеркально. "Когда президент говорил, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально... и при этом

нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений", - подчеркнул он.

Возможными носителями новейших "Цирконов" могут стать тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов", флагман Северного флота тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", атомные эсминцы проекта "Лидер", а также атомные подводные лодки проектов "Ясень-М" и "Хаски".

Кораблям с "Цирконами" на борту необходимо будет подойти к берегу лишь на 500 км, чтобы поразить цели, находящиеся в 500 км от береговой линии. При этом за пять минут, пока ракета летит, ее нельзя ни обнаружить, ни перехватить, отмечает НСН.


Иван Апулеев

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Адмирал Нахимов
Кинжал ЗРК
Пересвет
Пётр Великий
Сармат МБР
Ту-160
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