Рейтинг стран по объему "переходящих" потенциальных контрактов на импорт ВиВТ на перспективу

Первый построенный для Катара на предприятии французской компании Dassault Aviation истребитель Rafale DQ (серийный номер DQ01). Мериньяк, 28.06.2016.

ЦАМТО, 29 декабря. Общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2018 года ЦАМТО оценивает в сумму 302, 972 млрд. долл.

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:

- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2018 календарном году не подписаны;

- объявленные в 2018 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2018 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);

- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;

- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.

Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на конец декабря 2018 года.

В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входит 61 страна.

Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 82,827 млрд. долл. (27,34%).

Второе место по стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений занимает Германия – 25,430 млрд. долл. (8,39%). Замыкает тройку лидеров Канада – 25,1 млрд. долл. (8,28%).

На эти три страны приходится 44% от всего объема потенциальных контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу.

Места с 4 по 10 в рейтинге по "переходящим" потенциальным контрактам на ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Саудовская Аравия – 19,480 млрд. долл. (6,43%), Австралия – 15,450 млрд. долл. (5,20%), Япония – 15,076 млрд. долл. (4,98%), Катар – 8,755 млрд. долл. (2,89%), Финляндия – 8,613 млрд. долл. (2,84%), Великобритания – 7,850 млрд. долл. (2,59%) и Польша – 7,120 млрд. долл. (2,35%).

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 215,701 млрд. долл. (71,2%).

По стоимостному объему "переходящих" потенциальных контрактов по закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились следующим образом: Израиль – 6,830 млрд. долл., Швейцария – 6,508 млрд. долл., Индонезия – 6,135 млрд. долл., Южная Корея – 5,181 млрд. долл., Филиппины – 4,3 млрд. долл., Бельгия – 4,278 млрд. долл., Чехия – 4,067 млрд. долл., Египет – около 4 млрд. долл., Норвегия – 3,6 млрд. долл. и Малайзия – 3,5 млрд. долл.

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 48,399 млрд. долл. (15,97%).

В третью десятку входят Румыния (3,468 млрд. долл.), Испания (3,114 млрд. долл.), Ирак (2,582 млрд. долл.), Болгария (2,411 млрд. долл.), Нидерланды (2,339 млрд. долл.), Бразилия (2,295 млрд. долл.), Пакистан (около 2 млрд. долл.), Перу (около 2 млрд. долл.), Сингапур (1,8 млрд. долл.) и Новая Зеландия (1,6 млрд. долл.).

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем "переходящих" потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе на сумму 23,609 млрд. долл. (7,79%).

На остальные страны приходится 15,263 млрд. долл. (5,04%).

Более подробный материал размещен в журнале "Мировая торговля оружием" №12.