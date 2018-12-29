Хранящееся на армейских складах оружие вермахта используют при строительстве Главного храма Вооружённых сил - Минобороны РФ

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - При строительстве Главного храма Вооружённых сил России будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на армейских складах, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет", - сказал И.Конашенков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявления ряда экспертов о том, что оружие гитлеровской Германии, которое планируется использовать при постройке храма, имеет историческую и материальную ценность.

О том, что ступени при входе в главный воинский храм будут сделаны из переплавленного в металл немецкого оружия, захваченного у гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

И.Конашенков отметил, что "на военных складах Минобороны России и сегодня сохраняются достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная ещё с Первой мировой войны".

Его и планируется использовать "для выплавки отдельных составляющих (ступени и другие) возводимого на добровольные пожертвования Главного храма Вооруженных сил в честь Победы в Великой Отечественной войне Вооруженных сил", сказал И.Конашенков.

По его словам, "заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось Главному храму Вооружённых сил, вызывают, к сожалению, недоумение".

Строительство Главного храма Вооружённых сил РФ идёт в подмосковной Кубинке. Оно должно быть завершено к 9 мая 2020 года.