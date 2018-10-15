Агентство DSCA озвучило стоимостной объем уведомлений и сформированного в 2018 ф.г. портфеля заказов США на поставку ВиВТ

ЦАМТО, 12 октября. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) оформило разрешения на экспорт вооружений в 2018 ф.г. на сумму 69,7 млрд. долл. 70 иностранным государствам.

Как отмечает Defense News, озвученная сумма несколько ниже одобренных соглашений в 2017 ф.г. (75,9 млрд. долл.), тем не менее, наглядно демонстрирует доминирование на рынке американских производителей вооружений.

В 2018 ф.г. стоимостной объем фактически заключенных контрактов составил 55,6 млрд. долл. по сравнению с 41,93 млрд. долл. в 2017 ф.г., что представляет собой 30-процентный рост. Максимальный результат был достигнут в 2012 ф.г., когда было заключено контрактов на сумму 69,1 млрд. долл.

В географическом отношении лидерами по запросам на закупку американских ВиВТ в 2018 ф.г. стали страны Европы – 31 уведомление на потенциальную сумму в 37,34 млрд. долл. Второе место занимает регион Персидского залива и Ближнего Востока – 23 уведомления на сумму 22,12 млрд. долл. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион – 12 уведомлений на сумму 8,85 млрд. долл., Мексика – три уведомления на сумму 1,39 млрд. долл. и Канада – одно уведомление на сумму 140 млн. долл.

Крупнейшими одобренными проектами стали: потенциальное приобретение Саудовской Аравией систем ПВО/ПРО THAAD (15 млрд. долл.), запрос Польши на покупку ЗРК "Пэтриот" (10,5 млрд. долл.), заявка Бельгии на F-35 (6,53 млрд. долл.), Швеции – ЗРК "Пэтриот" (3,2 млрд. долл.) и Японии – E-2D "Хоукай" (3,2 млрд. долл.).